Британия опасается за безопасность своих болельщиков на ЧМ-2018 в России

Комитет по иностранным делам парламента Великобритании распространил заявление, в котором выражается озабоченность безопасностью британских болельщиков, которые намерены приехать в Россию на чемпионат мира по футболу.

По мнению парламентариев, в зоне особого риска окажутся представители всех меньшинств, включая темнокожих и представителей ЛГБТ сообщества, сообщает Интерфакс.

В заявлении отмечается, что комитет "призвал министерство иностранных дел представить гарантии, полученные им от российских властей, по обеспечению безопасности представляющих ЛГБТ болельщиков". Пока, по словам Тугендхата, полученных от министерства заверений недостаточно.

"МИД должен предоставить болельщикам максимум информации в оставшееся короткое время. Британские болельщики должны знать, как поступать в рискованных ситуациях, чтобы избежать насилия", - подчеркнули парламентарии.

Ожидается, что около 10 тысяч британских болельщиков планируют приехать в Россию, посетить Волгоград, где сборная Англии должна сыграть свой первый матч с Тунисом 18 июня.

Ранее сообщалось, что члены Конгресса США внесли на рассмотрение совместную двухпартийную резолюцию по России, в которой осуждаются нарушения международных законов и отход от ценностей ФИФА в преддверии ЧМ-2018, который пройдет в РФ.