12 сентября 2018, среда

Британия и Франция пообещали ответить на применение химоружия в Сирии

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Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

Великобритания и Франция предупредили режим президента Сирии Башара Асада о готовности предпринять необходимые шаги в случае применения химического оружия в Идлибе.

Как сообщил министр иностранных дел Британии Джереми Хант, ответ Лондона и его союзников на химическую атаку в Сирии будет "мощным".

По его словам, Британия и США поддерживают запрет на использование химоружия и призывают власти Сирии сделать все возможное, чтобы исключить гуманитарную катастрофу в Идлибе.

Постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр также заявил о готовности среагировать на химатаку в Идлибе, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, ситуация в Идлибе зависит от России, которая взяла на себя обязательства относительно гарантий того, что в регионе, где проживает три миллиона человек, не случится непоправимого.

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Ранее советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США, Великобритания и Франция готовы нанести более мощный удар по Сирии в случае применения химического оружия сирийскими войсками или их союзниками.

Дамаск при поддержке своих союзников, России и Ирана, готовит масштабное наступление на Идлиб и прилегающие районы на северо-западе Сирии. Этот район является последним крупнейшим оплотом сирийских повстанцев, выступающих против правления президента Сирии Башара Асада.

По предварительной информации, в Идлибе и в соседних провинциях Хама, Латакия и Алеппо на подконтрольных сирийской оппозиции территориях в настоящее время проживает 3 млн человек.

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