Британия и Франция пообещали ответить на применение химоружия в Сирии

Великобритания и Франция предупредили режим президента Сирии Башара Асада о готовности предпринять необходимые шаги в случае применения химического оружия в Идлибе.

Как сообщил министр иностранных дел Британии Джереми Хант, ответ Лондона и его союзников на химическую атаку в Сирии будет "мощным".

По его словам, Британия и США поддерживают запрет на использование химоружия и призывают власти Сирии сделать все возможное, чтобы исключить гуманитарную катастрофу в Идлибе.

If the regime in Syria repeats its horrible use of chemical weapons then our response will be strong and united. Discussed with @SecPompeo this afternoon how we uphold the global ban and avoid an entirely manmade disaster #EyesonIdlib