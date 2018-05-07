Британия и Франция поддержали создание общей европейской армии

Министр по закупкам в оборонной сфере в британском правительстве Фредерик Курзон заявил о том, что Великобритания и Франция поддержали идею создания европейских сил быстрого реагирования.

Об этом передает RFI.

"Мы очень заинтересованы в поддержке президента Макрона в этой инициативе. Мы с нетерпением ждем встречи со своими французскими коллегами для проработки идей, которые они сформулировали для более эффективной и объединенной системы безопасности и обороны в Европе. Мы считаем, что это играет свою роль", - заявил Курзон.

Также создание европейских сил реагирования подержало и руководство Франции.

Ранее руководитель Европарламента Антонио Таяни заявил о необходимости Европейскому союзу создать собственную армию.