Британия и Франция поддержали создание общей европейской армии

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Британия поддержала идею, несмотря на Brexit

Британия поддержала идею, несмотря на Brexit

Министр по закупкам в оборонной сфере в британском правительстве Фредерик Курзон заявил о том, что Великобритания и Франция поддержали идею создания европейских сил быстрого реагирования.

Об этом передает RFI.

"Мы очень заинтересованы в поддержке президента Макрона в этой инициативе. Мы с нетерпением ждем встречи со своими французскими коллегами для проработки идей, которые они сформулировали для более эффективной и объединенной системы безопасности и обороны в Европе. Мы считаем, что это играет свою роль", - заявил Курзон.

Также создание европейских сил реагирования подержало и руководство Франции.

Ранее руководитель Европарламента Антонио Таяни заявил о необходимости Европейскому союзу создать собственную армию.

 

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