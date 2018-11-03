Британец выиграл 76,3 млн фунтов в лотерее EuroMillions

Гражданин Великобиратинии выиграл джекпот в лотерее EuroMillions в размере 76,3 млн фунтов стерлингов.
Об этом сообщает The Evening Standard.
Мужчине повезло получить в своем билете совпадение из пяти простых чисел и двух цифр Lucky Star.
Таким образом, как сообщает издание, он стал богаче Джеймса Бонда и бывшего певца из группы One Direction.
Национальный лотерейный советник Энди Картер по поводу этого сказал: «У нас есть много шампанского и льда, мы готовы праздновать».
Напомним, несколькими днями ранее в США в лотерее Powerball разыграли джекпот в размере более 687 млн долларов. Победу одержали два билета - из Айовы и Нью-Йорка. Каждый из победителей станет обладателем 343 миллионов долларов. А перед этим лотерея Mega Millions разыграла в США рекордный джекпот в размере $1,5 млрд. Один билет со счастливой комбинацией был куплен в штате Южная Каролина
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