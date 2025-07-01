Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Так, Урбан распространил материал издания Welt о гражданине Германии, который несет службу в международном батальоне Азов. В интервью для этого СМИ он назвал Украину «щитом Европы» и подчеркнул, что не жалеет о вступлении в ряды этого подразделения.

В ответ на это Урбан заявил, что целью материалов о службе немцев в украинской армии является попытка убедить немецких налогоплательщиков, что «там (в Украине — ред.) действительно борются за доброе дело, а также за наши интересы».

«Но не может быть ничего более ложного. Именно добровольческие организации, такие как Азов, стоят в прямой традиции расистских убийц Бандеры. И, как и банды Бандеры, Азов также стоит за этническими чистками, изнасилованиями, пытками и убийствами», — заявил Урбан.

Также он добавил, что каждое евро немецких налогов «лучше оставить в нашей пенсионной кассе или кассе медицинского страхования», чем отдавать эти деньги президенту Украины Владимиру Зеленскому или Азову.

AfD была создана в феврале 2013 года как «объединение евроскептиков». В немецком обществе и политикуме она заработала репутацию пророссийской.

2 мая Федеральная служба защиты конституции Германии классифицировала немецкую ультраправую партию Альтернатива для Германии как правоэкстремистскую.

