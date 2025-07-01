Депутат АдН обвинил Азов в «нацизме», реагируя на материал о немце, служащем в этой бригаде
Йорг Урбан обвинил украинскую бригаду Национальной гвардии Украины Азов в «нацизме» (Фото: Jörg Urban / X)
Депутат ультраправой партии Альтернатива для Германии Йорг Урбан обвинил украинскую бригаду Национальной гвардии Украины Азов в якобы нацизме и этнических чистках.
Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Так, Урбан распространил материал издания Welt о гражданине Германии, который несет службу в международном батальоне Азов. В интервью для этого СМИ он назвал Украину «щитом Европы» и подчеркнул, что не жалеет о вступлении в ряды этого подразделения.
В ответ на это Урбан заявил, что целью материалов о службе немцев в украинской армии является попытка убедить немецких налогоплательщиков, что «там (в Украине — ред.) действительно борются за доброе дело, а также за наши интересы».
«Но не может быть ничего более ложного. Именно добровольческие организации, такие как Азов, стоят в прямой традиции расистских убийц Бандеры. И, как и банды Бандеры, Азов также стоит за этническими чистками, изнасилованиями, пытками и убийствами», — заявил Урбан.
Также он добавил, что каждое евро немецких налогов «лучше оставить в нашей пенсионной кассе или кассе медицинского страхования», чем отдавать эти деньги президенту Украины Владимиру Зеленскому или Азову.
AfD была создана в феврале 2013 года как «объединение евроскептиков». В немецком обществе и политикуме она заработала репутацию пророссийской.
2 мая Федеральная служба защиты конституции Германии классифицировала немецкую ультраправую партию Альтернатива для Германии как правоэкстремистскую.