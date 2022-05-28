Новый посол США Бриджит Бринк получила визу для работы в Украине

28 мая, 22:36
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Бриджит Бринк и Оксана Маркарова (Фото:Oksana Markarova/Facebook)

Бриджит Бринк и Оксана Маркарова (Фото:Oksana Markarova/Facebook)

Новому послу США в Украине Бриджит Бринк выдали визу для работы в Киеве. Об этом сообщила ее коллега Оксана Маркарова в субботу, 28 мая.

Она подчеркнула, что надеется на активную совместную работу «в определяющее время для нашей борьбы за независимость и демократию».

«У Украины всегда были лучшие руководители американского дипломатического представительства, которые были не только высокопрофессиональными дипломатами, но и прекрасными людьми и примерами публичного служения. И этот раз не стал исключением!» — написала Маркарова в Facebook.

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18 мая посольство США возобновило работу в Киеве после трехмесячного перерыва из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Новый посол США Бриджит Бринк прибудет в украинскую столицу в июне — 19 мая ее кандидатуру утвердил Сенат.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5150772831666130&set=a.879443012132488

Бриджит Бринк является опытным дипломатом. До назначения послом США в Украине она была послом Штатов в Словакии. Также Бринк была старшим советником и зампомощника секретаря в Бюро по делам Европы и Азии Госдепа США, где отвечала за вопросы, связанные с Восточной Европой и Кавказом. Кроме того, Бринк работала заместителем главы миссии в посольствах США в Узбекистане и Грузии.

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25 лет своей дипломатической карьеры посвятила продвижению политики США в Европе и Азии. Она была директором Эгейского региона и Южного Кавказа в Совете национальной безопасности и работала в Госдепе замдиректора по делам Южной Европы, специальной помощницей замсекретаря по политическим вопросам и референта по Кипру.

Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Посольство США в Киеве Посольство США в Украине Оксана Маркарова Бриджит Бринк

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