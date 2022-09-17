Посол США в Украине Бриджет Бринк опровергла слухи о давлении на Банковую в вопросе переговоров с РФ 17 сентября, 04:37 Бриджет Бринк (Фото:Кира Рудык/Twitter)

Посол США в Украине Бриджит Бринк опровергла слухи о том, что во время визита в Киев глава Госдепа Энтони Блинкен говорил властям о необходимости возобновить переговоры с РФ.

Она подчеркнула, что только украинцы должны решать, когда садиться за стол переговоров с российскими оккупантами.

«Это абсолютная ложь. Я могу только еще раз повторить, что сказали наш президент и госсекретарь и другие чиновники. Они заявили, что только украинцы и демократически избранный лидер Украины, президент Зеленский, могут решать, когда и как этот конфликт должен закончиться, и когда и как начинать переговоры», — заявила Бринк.

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По ее словам, главной задачей США является поддержка Украины на поле боя.

8 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он провел встречу с президентом Владимиром Зеленский, передав ему послание от Джо Байдена.

Также Блинкен посетил Ирпень и встретился в госпитале с детьми, которые пострадали от российской агрессии.

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