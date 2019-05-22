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Brexit затормозил борьбу с коррупцией в Великобритании — британский журналист

Сегодня, 16:18
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Brexit затормозил борьбу с коррупцией в Великобритании — британский журналист - фото

REUTERS / Hannah McKay

Транспаранты противников Brexit. Иллюстративное фото

Британский журналист Оливер Буллоу прокомментировал текущий статус Brexit’а, охарактеризовав его как «одну корзину для всех бед», затормозившую борьбу с коррупцией.

«На самом деле, Brexit — это была „одна корзина“ для всех бед: если ты хочешь больше социализма, то, пожалуйста, голосуй за Brexit; если ты хочешь меньше социализма, пожалуйста, голосуй за Brexit; если ты любишь иностранцев, голосуй за Brexit — если ты их ненавидишь, пожалуйста, голосуй за Brexit. И Brexit просто на самом деле ничего не значит», — рассказал он в интервью Радио НВ.

По словам журналиста, точное значение и цели Brexit’а, поскольку сторонники его различных вариаций трактуют его по-своему. Также он добавил, что споры вокруг соглашения по выходу Британии из ЕС тормозят борьбу с коррупцией в стране.

«И пока все остается, ничего не делается, кроме Brexit’а. Значит, если мы говорим о борьбе с коррупцией в Великобритании, это очень важно, мы на самом деле были международными лидерами в этой борьбе до Brexit’а, а сейчас ничего не происходит, вообще ничего. Или проблемы в здравоохранении, или вообще любые проблемы», — подытожил Буллоу.

Напомним, 11 апреля страны Евросоюза и Великобритания договорились о «гибком» продолжении максимальной отсрочки Brexit до 31 октября 2019 года.

Парламент Британии никак не может преодолеть тупик и заключить соглашение об условиях выхода страны из ЕС. Депутаты три раза отклонили сделку премьера Терезы Мэй, согласованную с Брюсселем.

23 июня 2016 британцы на референдуме сказали «нет» сохранению членства Британии в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против — 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

Теги:   Коррупция Радио НВ Brexit Великобритания

Спецтема   Эксклюзивы НВ Выход Британии из ЕС: все о Brexit

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