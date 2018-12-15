Brexit заходит в тупик – британский министр Сегодня, 14:08 12 Цей матеріал також доступний українською Министр труда и пенсий Эмбер Радд

Министр труда и пенсий Великобритании Эмбер Радд заявила, что без компромиссов и соглашений вопрос выхода Великобритании из Европейского Союза зайдет в тупик.

Об этом сообщает Daily Mail.

По ее словам, сейчас государство находится в неопределенности, что очень угрожает Британии.

"Мы должны признать риск того, что парламент может потратить следующие драгоценные несколько месяцев на обсуждение предпочтительных решений и в итоге не будет ни компромисса, ни соглашения, ни сделки", - добавила Радд.

Напомним, лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал соглашение по выходу Великобритании из ЕС "лучшей" сделкой, на которую Лондон мог бы рассчитывать.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия преимущественно проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.