Brexit: британские депутаты поддержали исключение из сделки с ЕС упоминание "бэкстопа" Вчера, 23:18 432 Цей матеріал також доступний українською EPA Brexit запланирован на март 2019 EPA

Британские депутаты поддержали поправку к биллю о Brexit, требующую от правительства исключить из соглашения с ЕС упоминание механизма североирландского "бэкстопа".

Об этом сообщает ВВС.

За поправку высказались 317 народных избранников, против - 301.

Поправка подразумевает, что вместо механизма "бэкстоп" в соглашении будет упомянута некая "альтернативная договоренность", не допускающая появления жесткой границы на острове Ирландия.

Ранее, в парламенте Великобритании проголосовали против поправки, разрешающей отложить сроки выхода страны из ЕС.

Напомним, что согласованное с ЕС соглашение о выходе Великобритании из блока провалилось на голосовании в британском парламенте 15 января. За сделку премьера Терезы Мэй проголосовали только 202 депутата, против - 432. Эксперты предполагали, что сделка потерпит поражение, однако не ожидали, что столько парламентариев проголосуют против нее.

Несмотря на провал сделки, Мэй смогла выстоять в голосовании о недоверии, которое в парламенте инициировал глава оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин.

Основным проблемным моментом для Лондона в соглашении об условиях Brexit остается вопрос о границе между Великобританией и Ирландией (входящей в состав ЕС) после Brexit.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.