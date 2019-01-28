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Три кита прорыва

Бразильские СМИ сообщили о возросшем числе погибших в результате прорыва дамбы

Сегодня, 01:43
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ЕРА

Спасатели продолжают поиски пропавших без вести

Бразильское издание O Globo сообщает, что в результате прорыва дамбы в штате Минас-Жерайс погибло не менее 58 человек.

Пропавшими без вести считаются 305 человек.

Напомним, 25 января в районе Брумадинью, бразильский штат Минас-Жерайс, произошел прорыв плотины.

27 января спасательные службы начали эвакуацию 24 тысяч человек из муниципалитета Брумандинью из-за высокой вероятности новой катастрофы. Позже эвакуацию остановили и заявили, что угроза миновала.

Теги:   Бразилия

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