Бразильские СМИ сообщили о возросшем числе погибших в результате прорыва дамбы Сегодня, 01:43 102 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Спасатели продолжают поиски пропавших без вести ЕРА

Бразильское издание O Globo сообщает, что в результате прорыва дамбы в штате Минас-Жерайс погибло не менее 58 человек.

Пропавшими без вести считаются 305 человек.

Напомним, 25 января в районе Брумадинью, бразильский штат Минас-Жерайс, произошел прорыв плотины.

27 января спасательные службы начали эвакуацию 24 тысяч человек из муниципалитета Брумандинью из-за высокой вероятности новой катастрофы. Позже эвакуацию остановили и заявили, что угроза миновала.



