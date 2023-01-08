Бразилия. Сторонники экс-президента Болсонару прорвались в здание Конгресса, полиция применила слезоточивый газ — фото, видео 8 января, 21:38 Сторонники Болсонара перед зданием Национального конгресса Бразилии, 8 января 2023 года (Фото:REUTERS/Adriano Machado)

В Бразилии сотни сторонников бывшего президента Жаира Болсонару штурмовали здание Национального конгресса в воскресенье, 8 января. Они не хотят признавать победу на выборах его оппонента Лулы да Силвы.

Об этом пишет португальское агентство LUSA.

По данным издания, сотни людей ворвались в здание главного органа федеральных законодательных властей Бразилии, призывая к военному вмешательству и отставке новоизбранного да Силвы. Группа протестующих пересекла барьер из полицейских и поднялась по пандусу, получив доступ к крыше зданий Палаты депутатов и Федерального сената.

Видео дня

Как сообщает DW, это видно на распространенных в соцсетях кадрах. Полиция использовала против людей слезоточивый газ. CNN пишет, что, на других изображениях видно, что протестующие получили доступ также к Верховному суду и президентскому дворцу Планалту.

Сейчас Лула находится в официальной поездке в штате Сан-Паулу, а ни одна из палат Конгресса не работает. Он вернулся к власти после 12-летнего перерыва, победив Болсонару во втором туре выборов 30 октября 2022 года. Во время инаугурации 1 января в своей речи Лула пообещал отстроить страну в «ужасных руинах». Да Силва осудил политику своего предшественника, уехавшего в США, чтобы избежать церемонии передачи президентства.

Фото: REUTERS/Adriano Machado

Фото: REUTERS/Adriano Machado