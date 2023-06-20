Годы махинаций и дом для дочери Путина: как братьям Ротенбергам удалось сохранить яхты, виллы и активы вопреки санкциям — расследование 20 июня, 17:48 Братья Борис и Аркадий Ротенберги долгие годы остаются наиболее верными сторонниками Путина среди российских олигархов (Фото:occrp.org)

Борис и Аркадий Ротенберги, давние друзья Владимира Путина, еще в 2014 году попали под западные санкции. Однако их образ жизни не изменился: ближайшие приспешники российского диктатора сумели сохранить яхты, особняки и другие элитные активы, которые и сегодня стоят миллиарды.

Об этом идет речь в серии детальных расследований, котора была опубликована 20 июня при участии проекта Важные истории и OCCRP (Центра по исследованию коррупции и организованной преступности).

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Расследовательский проект Архив Ротенбергов основан на утечке более чем 50 тысяч электронных писем и документов из работавшей на братьев российской управляющей компании. Десятки журналистов из 17 изданий несколько месяцев анализировали материалы, которые Важным историям и OCCRP передал неназванный источник. Его имя известно редакциям, но не раскрывается из соображений безопасности. Получив архив документов, оба проекта передали его 14 другим СМИ.

Борис и Аркадий Ротенберги долгие годы остаются наиболее верными сторонниками Путина среди российских олигархов. Они стали ключевыми партнерами Кремля: их компаниям поручали самые масштабные проекты, в том числе подготовку Сочи к Олимпиаде и строительство моста в Крым. Взамен путинский режим помог им стать миллиардерами.



«Утечка раскрыла, какие схемы Ротенберги провернули, чтобы сохранить активы даже под санкциями, а также обличила западных юристов, банкиров и поставщиков корпоративных услуг, которые помогли братьям добиться желаемого», — пишут авторы расследования.

Также журналистам удалось выяснить, как Аркадий Ротенберг, вероятно, проспонсировал покупку австрийского шале, которым пользуется дочь Путина.

NV приводит самые важные факты из этих расследований.

Любовница, телохранитель, армия юристов и банкиров: успешное сокрытие активов от санкций

Когда в 2014 году Россия вторглась в Украину, тесные связи Ротенбергов с их другом юности, Владимиром Путиным, привлекли нежелательное внимание. В отношении братьев ввели санкции, их огромные зарубежные активы оказались под угрозой. Ротенберги всеми силами старались спрятать их от западных регуляторов — и сумели этого добиться. Они по-прежнему невероятно богаты: по оценке Forbes, в 2023 году состояние братьев составило 4,9 миллиарда долларов.

Ключевой фигурой в сокрытии активов Ротенбергов стал 50-летний московский предприниматель Максим Викторов, выяснили расследователи. Его юридическая фирма и компания по управлению активами вели дела Ротенбергов после того, как братья попали под санкции в 2014 году. Через несколько месяцев после этого Викторов получил прямое указание от Романа, сына Бориса Ротенберга: «Надо обсудить и подготовить документы», — написал он. К письму была приложена заметка с четким заголовком: «ЦЕЛЬ: СНЯТИЕ САНКЦИЙ».

В ней был описан сложный план реструктуризации, нацеленный на сохранение доли братьев Ротенберг в Helsinki Halli — это крупная финская площадка, где проходят концерты, хоккейные матчи и другие спортивные мероприятия. Судя по всему, схема оказалась успешной: семья Ротенберг много лет владела долей арены через Романа. В итоге и этот актив заморозили, когда в 2022 году Роман тоже попал под санкции.

Однако этот случай стал показательным: именно при помощи Викторова, его коллег и множества наемных специалистов семья Ротенберг не раз переоформляла активы, защищая их от западных санкций, выяснили расследователи. «Судя по утечке, компании перемещались по миру, как шахматные фигуры; одни счета закрывались, другие тут же открывались, а структура собственности менялась в ответ на новые санкции или запросы регуляторов», — пишут они.

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Некоторые из активов братьев Ротенберг / Инфографика: occrp.org

Чтоб избежать вопросов о владельцах компаний, право собственности на ряд ценных активов братьев получили третьи лица, в том числе человек, который, как сообщается, в прошлом был телохранителем Бориса Ротенберга, и 36-летняя косметолог из Латвии — вероятно, тайная любовница Аркадия Ротенберга.

Когда же регуляторы в офшорных юрисдикциях начинали задавать вопросы об активах самих Ротенбергов, на помощь приходил Викторов и его коллеги.



Например, в 2016 году значительная часть финансовой империи Ротенбергов оказалась под угрозой, когда власти Британских Виргинских Островов потребовали указать бенефициарных владельцев как минимум 18 компаний, принадлежавших Ротенбергам или их представителям. Некоторые из этих компаний владели рядом самых ценных активов Бориса Ротенберга, в том числе роскошной яхтой Rahil с пятью гостевыми каютами и экипажем из девяти человек, а также долями как минимум шести вилл на юго-востоке Франции.

В итоге панамская компания ILS Legal Services S.A., которая вместе с Викторовым управляла делами Ротенбергов, предложила проверенное решение: сначала заменить Ротенбергов доверенными лицами, которые подпишут соглашения о доверительном управлении, чтобы казалось, будто они и есть конечные владельцы компаний, а потом сообщить властям их имена.

Именно так удалось укрыть от санкций яхту Rahil, роскошные квартиры в центре Риги и другие активы Ротенбергов: компании, владевшие ими, быстро получили новых доверенных лиц.

Однако вскоре стала очевидна еще одна проблема, возникшая из-за санкций США против Бориса Ротенберга: он лишился возможности перечислять деньги жене в Монако.

Судя по утечке писем, Борис Ротенберг, его супруга Карина, а также десять его компаний держали счета в Société Générale в Монако. Осенью 2015 года глава российского департамента этого банка напомнила Викторову в электронном письме, что Ротенберг де-факто не имеет права переводить деньги жене, поскольку она является гражданкой США, а «гражданам США запрещено [участвовать] в сделках с лицами, в отношении которых введены санкционные меры». К тому времени банк уже заморозил счета Ротенберга.

Однако и эту проблему другу Путина удалось решить, в чем ему помогла компания по управлению капиталом LJ Partnership, которая на тот момент базировалась в Лондоне.

За 70 тысяч фунтов стерлингов в качестве гонорара и компенсации издержек — плюс дополнительный бонус в размере 100 тысяч фунтов стерлингов, если все пройдет успешно, — компания предложила выступить представителем в «переговорах с Société Générale Monaco, чтобы добиться высвобождения определенных активов» и перехода «к новым банковским отношениям… чтобы добиться вывода активов из Société Générale».

В качестве «клиента» в этом проекте LJ Partnership выбрала британскую компанию Викторова Legal Intelligence Group Ltd, а не самого Ротенберга, создав буфер между компанией по управлению активами и российским миллиардером.

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Некоторые из активов братьев Ротенберг / Инфографика: occrp.org

Операция получила название Проект Солнце и предусматривала несколько сложных этапов. Так, LJ Partnership нашла для Ротенберга новый банк — его согласился обслуживать Вanque Havilland со штаб-квартирой в Люксембурге. Владельцы этого банка, судя по документам, встретились с другом Путина на их яхте в Монако. Вскоре Banque Havilland открыл счета для компаний Ротенбергов, зарегистрированных на Кипре и Британских Виргинских островах, а Викторова назначили их официальным представителем. Уже в 2017 году Карина Ротенберг в два приема отправила со счета в Москве 500 тысяч евро на свой счет в Banque Havilland Monaco.

В конце концов, судя по переписке, Société Générale тоже согласился оказывать Борису Ротенбергу банковские услуги, но выдвинул строгие условия. В числе прочего предприниматель не мог держать в банке счета, связанные с его женой. «Вероятно, банк пошел Ротенбергу навстречу, поскольку был заинтересован в том, чтобы олигарх погасил свои многомиллионные кредиты», — предполагают авторы расследования.



Борис и Аркадий Ротенберги, а также их родные не ответили на уточняющие вопросы журналистов, отправленные по электронной почте.

Санкции против Ротенбергов повлияли не только на их зарубежное имущество. Ограничительные меры подтолкнули братьев к реструктуризации по крайней мере части их российских активов для большей секретности. В этом Ротенбергам помогли закрытые паевые инвестиционные фонды, сокращенно ЗПИФ. По российским законам они не считаются юрлицами и не обязаны раскрывать информацию об акционерах, их нельзя признавать банкротами или изымать их активы. Этими фондами тоже управляли Викторов и его команда.

Среди дорогостоящих активов Ротенбергов, оформленных на эти фонды, был Москвариум — московский океанариум, который считается крупнейшим в Европе, и огромная вилла на средиземноморском побережье Испании.

Судя по утечке документов, одним из таких фондов под названием Лонтано владела Мария Бородунова, 36-летняя косметолог из Латвии. Таким образом Бородунова контролировала 80% компании РГ-Девелопмент и владела другими ценными активами. Во-первых, это квартира в роскошном ЖК в Монако, которую Бородунова в 2017 году сдала в аренду фирме Ротенбергов за 260 тысяч евро (275 тысяч долларов) в месяц. Кроме того, вместе с двумя маленькими дочерьми она владеет виллой за 4,25 миллиона евро на Французской Ривьере.

Откуда у нее такие деньги, журналистам рассказали два источника, которые из соображений безопасности просили не называть их имен. Оба назвали Бородунову «неофициальной женой» Аркадия Ротенберга.



Вилла дочери Путина в Австрии

Согласно еще одному расследованию из Архива Ротенбергов, одну из вилл на элитном горнолыжном курорте Кицбюэль в Австрии часто посещала Мария Воронцова, старшая дочь Путина. Утечка раскрыла, что недвижимость купили за счет кредита, который профинансировал подсанкционный миллиардер и давний друг российского президента Аркадий Ротенберг. Формально шале купила в 2013 году кипрская компания. Однако кредит она получила от банка, которым тогда владел Ротенберг — при этом средства инвестировала другая фирма олигарха.

«Местные говорят, что в этом шале в тирольском стиле останавливаются очень важные гости: старшая дочь Владимира Путина, ее бывший возлюбленный и, возможно, сам российский президент», — пишут расследователи.

Вилла дочери Путина в Австрии, покупку которой предположительно профинансировал Аркадий Ротенберг / Инфографика: occrp.org

Журналисты партнерских центров OCCRP, Paper Trail Media и Der Standard, в прошлом месяце съездили в Кицбюэль и пообщались с жителями городка. Несколько человек подтвердили, что, по слухам, в шале часто отдыхает президентская семья. Двое утверждают, что видели там самого Путина.

Формально этим шале владеет кипрская компания Wayblue Investments Limited, купившая его за 10,8 миллиона евро (14,4 миллиона долларов) в январе 2013 года. Кому принадлежит Wayblue — загадка: в утечке не упоминается бенефициар, а в кипрских регистрационных документах с 2015 года единственным акционером значится компания Velidom Ltd. Кто стоит за Velidom, выяснить не удалось.

Австрийские правоохранители сообщили журналистам, что в 2022 году пытались найти владельцев дома, но не продвинулись в расследовании.

Одднако журналисты получили документы из земельного кадастра Нидерландов и кипрские корпоративные файлы. Они указывают на то, что жители Кицбюэля правы, и дом принадлежал старшей дочери Путина Марии Воронцовой и/или Йорриту Фаассену, голландскому бизнесмену и, предположительно, ее бывшему возлюбленному.

Документы раскрывают, что покупку шале тщательно скрыли. Согласно письмам, которые попали в руки журналистам, было решено вывести средства через кредит в латвийском банке, которым братья Ротенберг владели через кипрскую компанию Olpon Investments Limited (компания Аркадия Ротенберга).

В утечку попал проект соглашения за 2016 год, согласно которому в январе 2013-го компания Olpon согласилась поместить 11,5 миллиона евро под управление SMP Bank Ротенбергов. Из документа следует, что SMP инвестировал деньги, предоставив их в качестве кредита недавно зарегистрированной Wayblue. Судя по финансовым отчетам Wayblue за 2013 год, в том же месяце компания купила на эти средства дом в Кицбюэле.

«Практически очевидно, что пытались скрыть движение средств, — говорит Стефан Бланке из лондонского аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI). — Иначе зачем нужна такая схема?»