Венгерский суд арестовал брата экс-премьера Орбана, подозреваемого в махинациях с визами

Суд в Будапеште постановил заключить под стражу брата бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Арона Орбана. Его арестовали на один месяц; вместе с ним под стражу была взята и его партнерка.

Об этом сообщило венгерское издание Telex в среду, 11 ноября.

Всего по делу о незаконной переправке людей в настоящее время проходит четыре фигуранта. Еще один из них помещен под судебный надзор на четыре месяца — он не может покидать страну и обязан носить электронный браслет.

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Четвертый подозреваемый на время расследования останется на свободе.

Издание отметило, что 11 ноября Орбана и его спутницу доставили в Центральный районный суд Буды. Женщина закрывала лицо, а Арон Орбан не пытался скрываться от журналистов, но и не отвечал на их вопросы.

Младшего брата экс-премьера Виктора Орбана и других фигурантов дела подозревают в том, что в 2024 году они в течение нескольких месяцев помогали гражданам Вьетнама незаконно попадать в страны Западной Европы через Венгрию. В частности, предполагаемые участники схемы содействовали оформлению виз в венгерских представительствах за границей, получали с каждого «клиента» плату за трудоустройство и распределяли деньги между собой. По версии следствия, этой схемой воспользовались более 100 иностранцев.

9 ноября премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что Арон Орбан был задержан по подозрению в незаконной переправке людей. По данным венгерских СМИ, брат Виктора Орбана лично занимался ускорением рассмотрения визовых заявлений своих «клиентов».