«Это их истощит». Двоюродный брат Вэнса, который воевал за ВСУ, рассказал о самом уязвимом месте РФ

11 июля, 13:52
Вице-президент США Джей Ди Вэнс и его двоюродный брат Нейт Вэнс (Фото: Nate Vance/X)

Украина должна продолжать наносить как можно больший урон нефтяной отрасли страны-агрессора России, поскольку нефть является важнейшим источником дохода диктатора Владимира Путина.

Такое мнение высказал двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса Нейт Вэнс в интервью изданию The Insider.

Нейт Вэнс более двух лет воевал на стороне Украины на самых тяжелых участках фронта и вернулся в США в начале 2025 года.

«Украинцы все делают правильно, атакуя НПЗ. Это похоже на действия союзников во время Второй мировой: бомбардировками они уничтожили промышленность Германии, лишив ее возможности финансировать армию», — считает Нейт Вэнс.

Болезненный удар. Важнейшие для Кремля доходы для финансирования войны обвалились на треть

По его словам, вследствие таких атак РФ станет экономически невыгодно продолжать войну против Украины. Вэнс добавил, что работает в нефтяной отрасли и в курсе того, как в ней все устроено.

«Если их точка безубыточности — $70, это значит, что им приходится добывать и продавать нефть фактически себе в убыток. А это их истощит», — убежден Вэнс.

7 июля сообщалось, что украинские дальнобойные беспилотники атаковали Ильский НПЗ им. А. Шамара в Краснодарском крае РФ.

По данным источников NV в украинской разведке, в результате атаки БПЛА на объект произошло попадание в один из технологических цехов предприятия.

Данный НПЗ является частью военно-промышленного комплекса государства-агрессора, непосредственно задействованного в ведении агрессивной войны против Украины.

