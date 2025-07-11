«Это их истощит». Двоюродный брат Вэнса, который воевал за ВСУ, рассказал о самом уязвимом месте РФ

Такое мнение высказал двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса Нейт Вэнс в интервью изданию The Insider.

Нейт Вэнс более двух лет воевал на стороне Украины на самых тяжелых участках фронта и вернулся в США в начале 2025 года.

«Украинцы все делают правильно, атакуя НПЗ. Это похоже на действия союзников во время Второй мировой: бомбардировками они уничтожили промышленность Германии, лишив ее возможности финансировать армию», — считает Нейт Вэнс.

По его словам, вследствие таких атак РФ станет экономически невыгодно продолжать войну против Украины. Вэнс добавил, что работает в нефтяной отрасли и в курсе того, как в ней все устроено.

«Если их точка безубыточности — $70, это значит, что им приходится добывать и продавать нефть фактически себе в убыток. А это их истощит», — убежден Вэнс.

7 июля сообщалось, что украинские дальнобойные беспилотники атаковали Ильский НПЗ им. А. Шамара в Краснодарском крае РФ.

По данным источников NV в украинской разведке, в результате атаки БПЛА на объект произошло попадание в один из технологических цехов предприятия.

Данный НПЗ является частью военно-промышленного комплекса государства-агрессора, непосредственно задействованного в ведении агрессивной войны против Украины.