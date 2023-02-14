Едут в Украину. В порту Германии заметили БМП Bradley и несколько сотен другой бронетехники — фото 14 февраля, 22:42 БМП Bradley в порту Бремерхафена 10 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

В порту немецкого города Бремерхафен разгрузилось судно Arc Integrity с боевыми машинами пехоты Bradley и другой бронетехникой, предположительно, для Украины. Об этом сообщает издание Nordsee-Zeitung.

По данным издания, 13 февраля в порту можно было увидеть в общей сложности около 440 боевых машин. Некоторые из них уже вывезли из порта на специальных платформах. Как пишет buten un binnen, некоторые Bradley могут отправить на базу США в Мангейме, где, вероятно, будут проходить обучение защитники Украины.



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OSINT-аналитики также заметили на фото ЗРК Avenger, ремонтно-эвакуационные машины M88 и бронемашины MRAP с усиленной противоминной защитой.

Фото: Wolfhard Scheer / Nordsee-Zeitung

Фото: Wolfhard Scheer / Nordsee-Zeitung

Фото: Wolfhard Scheer / Nordsee-Zeitung

6 января США объявили о пакете помощи на сумму в 3 млрд долларов. Он включал 50 БМП Bradley. В Пентагоне уточняли, что Украина получит американские боевые машины пехоты M2 Bradley версии M2A2 ODS.

Инфографика: NV

19 января США объявили о новом пакете помощи на 2,5 млрд долларов, который включает еще 59 Bradley.