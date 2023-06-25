В Белгородской области дрон сбросил взрывчатку на предприятие

25 июня, 00:41
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Дрон сбросил взрывчатку на предприятие в Шебекино (Фото:Governor of Russia’s Belgorod Region Vyacheslav Gladkov via Telegram/Handout via REUTERS)

Дрон сбросил взрывчатку на предприятие в Шебекино (Фото:Governor of Russia’s Belgorod Region Vyacheslav Gladkov via Telegram/Handout via REUTERS)

В субботу, 24 июня, неизвестный беспилотник сбросил взрывчатку на одно из промышленных предприятий в Шебекино Белгородской области.

Губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что на предприятии возник пожар. Пострадавших нет.

Также ранее был зафиксирован пожар в самом Белгороде. Его причины неизвестны.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия Белгородская область Белгород

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