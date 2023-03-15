Первое физическое столкновение России и США. Мировая пресса анализирует, могла ли РФ сбить MQ-9 Reaper намеренно и к чему это приведет

15 марта, 13:19
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Один из американских беспилотников MQ-9 Reaper в военном ангаре в Эстонии (Фото:REUTERS/Janis Laizans/File Photo)

Один из американских беспилотников MQ-9 Reaper в военном ангаре в Эстонии (Фото:REUTERS/Janis Laizans/File Photo)

Автор: Инна Семенова

Инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем, вне зависимости от его последствий, уже стал первым прямым военным столкновением между Россией и Соединенными Штатами на фоне развязанной Кремлем войны против Украины.

Об этом пишет мировая пресса, анализируя инцидент, в котором США подчеркивают опасные и непрофессиональные действия российских пилотов.

NV собрал самые важные выдержки из материалов западных СМИ и напоминает главное, что важно знать о сбитом российскими истребителями Су-27 беспилотнике MQ-9 Reaper.

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Что произошло над Черным морем: главные факты об инциденте с MQ-9 Reaper

Утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper — основной разведывательно-ударный БПЛА армии США — вылетел с базы в Румынии и должен был провести стандартную разведывательную миссию в районе Черного моря (в международном воздушном пространстве).

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В США рассказали, что такие миссии обычно продолжаются 9−10 часов, а самолет не был вооружен. Его дистанционно пилотировали американские военные: в частности, за полетом аппарата наблюдали с американской авиабазы Рамштайн в Германии. Американская пресса объясняет, что беспилотниками Reaper обычно управляет команда пилотов и операторов на земле, часто очень издалека. Пилот руководит взлетом, траекторией полета и посадкой, а операторы — камерами и оборудованием для наблюдения.

Когда БПЛА находился примерно в 120 км юго-западнее оккупированного Крыма, его попытались перехватить российские истребители Су-27. Около 30−40 мин самолеты кружили над Reaper и сливали на него топливо, вероятно, пытаясь загрязнить камеры беспилотника или повредить его датчики. В конце концов, один из Су-27 при сближении задел беспилотник MQ-9 Reaper, повредив его винт. Беспилотник упал в международные воды Черного моря, а Су-27, вероятно, тоже мог получить незначительные повреждения.

В США уточнили, что уже длительное время проводят миссии разведки и наблюдения в международных водах Черного моря, однако подобное опасное контактное сближение с российской авиацией произошло впервые.

С момента первого вторжения России в 2014 году самыми серьезными случаями опасного сближения российских самолетов с западными аппаратами были такие инциденты, напоминает The Gurdian:

  • в 2017 году Су-27 пролетел опасно близко к американскому самолету наблюдения RC-135 Rivet Joint;
  • в 2018 году российский военный самолет пролетел перед носом носа американского разведчика EP-3;
  • в 2020 году Су-27 пролетел прямо перед американским бомбардировщиком B-52.

Как отреагировали в США, НАТО, России и Украине

В Европейском командовании Вооруженных сил США отметили, что сбрасывая топливо перед беспилотником MQ-9, российские Су-27 действовали «в безрассудной, экологически опасной и непрофессиональной манере». «Этот инцидент демонстрирует некомпетентность, а также опасность и непрофессионализм», — подчеркнули в командовании.

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Госдепартамент США немедленно вызвал посла РФ в США Анатолия Антонова: тот встретился в Вашингтоне с помощником госсекретаря, где ему выразили обеспокоенность США по поводу инцидента.

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Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что после столкновения США не прекратят полеты над Черным морем. «Если они [россияне] таким образом хотят удержать нас или заставить отказаться от полетов и операций в международном воздушном пространстве над Черным морем, то этого не произойдет», — сказал он. Кирби также подчеркнул, что США принимают необходимые меры, чтобы обломки американского беспилотника не попали в чужие руки. По его словам, США «делают шаги, чтобы защитить свою собственность». «Нам бы не хотелось, чтобы кто-то, кроме нас, прибрал их к рукам руки», — заявил Кирби. По его словам, такие инциденты [сближения в воздухе без контакта] в целом не редкость, но этот случай «заслуживает внимания из-за того, насколько это было опасно и непрофессионально» со стороны российских пилотов.

Бригадный генерал ВВС США Пэт Райдер на специальном брифинге рассказал о деталях инцидента и заявил, что Пентагон планирует рассекретить видео и изображение инцидента — вероятно, речь идет о кадрах наблюдения за полетом беспилотника из оперативного центра на американской авиабазе Рамштайн в Германии.

Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан проинформировал президента Джо Байдена об инциденте.

Минобороны России попыталось оправдаться в связи с инцидентом, озвучив пропагандистскую версию о том, что беспилотник якобы, находился в районе оккупированного Крыма над Черным морем «в зоне проведения СВО», из-за чего оккупанты подняли в воздух истребители. По версии Минобороны РФ, российские пилоты «не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с БПЛА», а дрон якобы сам «перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью».

Посол РФ в США Анатолий Антонов после встречи в Вашингтоне с помощником госсекретаря США заявил, что кремлевский режим не стремится к «конфронтации» с Вашингтоном и «предпочитает не создавать [такие] ситуации». Он также повторил версию минобороны РФ о том, что истребители якобы не вступали в контакт с беспилотником, и сравнил отношение россиян к оккупированному Крыму с отношением США к Нью-Йорку или Сан-Франциско.

Главнокомандующий НАТО генерал Кристофер Каволи проинформировал союзников об инциденте над Черным морем.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов убежден, что «инцидент с американским БПЛА MQ-9 Reaper, спровоцированный россией в Черном море, — это сигнал Путина о готовности к расширению зоны конфликта с втягиванием других сторон». «Тактика ва-банк — постоянное повышение ставок в условиях стратегического проигрыша в надежде на изменение обстоятельств», — добавил Данилов.

Что пишет западная пресса об инциденте с MQ-9 Reaper

New York Times называет MQ-9 Reaper «рабочей лошадкой» воздушного разведывательного флота американских войск и констатирует, что падение беспилотника «немедленно обострило напряженность между Белым домом и Кремлем, поскольку официальные лица США обвинили российские силы, причастные к инциденту, в опасном поведении».

Издание также напоминает, что вторжение РФ в Украину превратило Черное море в зону боевых действий: украинские суда были заблокированы в собственных портах, а для возобновления экспорта зерна пришлось подписывать специальное соглашение. В то же время Украина начала наносить удары по российским военным кораблям в Черном море, а затопление крейсера Москва развенчало «ауру непобедимости» РФ в военно-морской сфере.

Теги:   США Россия Обзор прессы Черное море Беспилотник Беспилотники Россия-США Сюжет NV MQ-9 Reaper

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