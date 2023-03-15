Первое физическое столкновение России и США. Мировая пресса анализирует, могла ли РФ сбить MQ-9 Reaper намеренно и к чему это приведет 15 марта, 13:19 Сюжет Эксклюзив NV Один из американских беспилотников MQ-9 Reaper в военном ангаре в Эстонии (Фото:REUTERS/Janis Laizans/File Photo)

Инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем, вне зависимости от его последствий, уже стал первым прямым военным столкновением между Россией и Соединенными Штатами на фоне развязанной Кремлем войны против Украины.

Об этом пишет мировая пресса, анализируя инцидент, в котором США подчеркивают опасные и непрофессиональные действия российских пилотов.

NV собрал самые важные выдержки из материалов западных СМИ и напоминает главное, что важно знать о сбитом российскими истребителями Су-27 беспилотнике MQ-9 Reaper.

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Что произошло над Черным морем: главные факты об инциденте с MQ-9 Reaper

Утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper — основной разведывательно-ударный БПЛА армии США — вылетел с базы в Румынии и должен был провести стандартную разведывательную миссию в районе Черного моря (в международном воздушном пространстве).

В США рассказали, что такие миссии обычно продолжаются 9−10 часов, а самолет не был вооружен. Его дистанционно пилотировали американские военные: в частности, за полетом аппарата наблюдали с американской авиабазы Рамштайн в Германии. Американская пресса объясняет, что беспилотниками Reaper обычно управляет команда пилотов и операторов на земле, часто очень издалека. Пилот руководит взлетом, траекторией полета и посадкой, а операторы — камерами и оборудованием для наблюдения.

Когда БПЛА находился примерно в 120 км юго-западнее оккупированного Крыма, его попытались перехватить российские истребители Су-27. Около 30−40 мин самолеты кружили над Reaper и сливали на него топливо, вероятно, пытаясь загрязнить камеры беспилотника или повредить его датчики. В конце концов, один из Су-27 при сближении задел беспилотник MQ-9 Reaper, повредив его винт. Беспилотник упал в международные воды Черного моря, а Су-27, вероятно, тоже мог получить незначительные повреждения.

В США уточнили, что уже длительное время проводят миссии разведки и наблюдения в международных водах Черного моря, однако подобное опасное контактное сближение с российской авиацией произошло впервые.



С момента первого вторжения России в 2014 году самыми серьезными случаями опасного сближения российских самолетов с западными аппаратами были такие инциденты, напоминает The Gurdian:



в 2017 году Су-27 пролетел опасно близко к американскому самолету наблюдения RC-135 Rivet Joint;

в 2018 году российский военный самолет пролетел перед носом носа американского разведчика EP-3;

в 2020 году Су-27 пролетел прямо перед американским бомбардировщиком B-52.



Как отреагировали в США, НАТО, России и Украине

В Европейском командовании Вооруженных сил США отметили, что сбрасывая топливо перед беспилотником MQ-9, российские Су-27 действовали «в безрассудной, экологически опасной и непрофессиональной манере». «Этот инцидент демонстрирует некомпетентность, а также опасность и непрофессионализм», — подчеркнули в командовании.

Госдепартамент США немедленно вызвал посла РФ в США Анатолия Антонова: тот встретился в Вашингтоне с помощником госсекретаря, где ему выразили обеспокоенность США по поводу инцидента.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что после столкновения США не прекратят полеты над Черным морем. «Если они [россияне] таким образом хотят удержать нас или заставить отказаться от полетов и операций в международном воздушном пространстве над Черным морем, то этого не произойдет», — сказал он. Кирби также подчеркнул, что США принимают необходимые меры, чтобы обломки американского беспилотника не попали в чужие руки. По его словам, США «делают шаги, чтобы защитить свою собственность». «Нам бы не хотелось, чтобы кто-то, кроме нас, прибрал их к рукам руки», — заявил Кирби. По его словам, такие инциденты [сближения в воздухе без контакта] в целом не редкость, но этот случай «заслуживает внимания из-за того, насколько это было опасно и непрофессионально» со стороны российских пилотов.

Бригадный генерал ВВС США Пэт Райдер на специальном брифинге рассказал о деталях инцидента и заявил, что Пентагон планирует рассекретить видео и изображение инцидента — вероятно, речь идет о кадрах наблюдения за полетом беспилотника из оперативного центра на американской авиабазе Рамштайн в Германии.

Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан проинформировал президента Джо Байдена об инциденте.

Минобороны России попыталось оправдаться в связи с инцидентом, озвучив пропагандистскую версию о том, что беспилотник якобы, находился в районе оккупированного Крыма над Черным морем «в зоне проведения СВО», из-за чего оккупанты подняли в воздух истребители. По версии Минобороны РФ, российские пилоты «не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с БПЛА», а дрон якобы сам «перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью».

Посол РФ в США Анатолий Антонов после встречи в Вашингтоне с помощником госсекретаря США заявил, что кремлевский режим не стремится к «конфронтации» с Вашингтоном и «предпочитает не создавать [такие] ситуации». Он также повторил версию минобороны РФ о том, что истребители якобы не вступали в контакт с беспилотником, и сравнил отношение россиян к оккупированному Крыму с отношением США к Нью-Йорку или Сан-Франциско.

Главнокомандующий НАТО генерал Кристофер Каволи проинформировал союзников об инциденте над Черным морем.



Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов убежден, что «инцидент с американским БПЛА MQ-9 Reaper, спровоцированный россией в Черном море, — это сигнал Путина о готовности к расширению зоны конфликта с втягиванием других сторон». «Тактика ва-банк — постоянное повышение ставок в условиях стратегического проигрыша в надежде на изменение обстоятельств», — добавил Данилов.

Что пишет западная пресса об инциденте с MQ-9 Reaper

New York Times называет MQ-9 Reaper «рабочей лошадкой» воздушного разведывательного флота американских войск и констатирует, что падение беспилотника «немедленно обострило напряженность между Белым домом и Кремлем, поскольку официальные лица США обвинили российские силы, причастные к инциденту, в опасном поведении».

Издание также напоминает, что вторжение РФ в Украину превратило Черное море в зону боевых действий: украинские суда были заблокированы в собственных портах, а для возобновления экспорта зерна пришлось подписывать специальное соглашение. В то же время Украина начала наносить удары по российским военным кораблям в Черном море, а затопление крейсера Москва развенчало «ауру непобедимости» РФ в военно-морской сфере.