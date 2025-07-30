В Литве уже третий день ищут российский дрон, который мог залететь из Беларуси

Российский дрон мог залентить в Литву из Беларуси по Украине (фото иллюстративное) (Фото: Serhii Smolientsev/Reuters)

Армия Литвы продолжает искать российский беспилотник , который мог проникнуть в страну из Беларуси.

Об этом сообщила пресс-секретарь армии Индре Пилкаускайте в эфире радио LRT.

По ее словам, во вторник, 29 июля, все поиски были сосредоточены примерно в 20 километрах к северу от города Каунас. Дрон искали с помощью вертолета ВВС и военной полиции, а также проводили опрос населения.

«За эти дни было опрошено более 100 человек. Оперативная группа мирного времени и группа разминирования находятся в постоянной готовности и будут использованы для изоляции и обезвреживания объекта, если он будет обнаружен», — сказала она.

Отмечается, что дрон мог войти в воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси рано утром в понедельник, 28 июля, и летать по стране в течение неизвестного периода времени.

О БПЛА чиновникам сообщили местные жители, которых разбудил звук. Командующий Вооруженными силами страны Раймундас Вайкшнорас также заявил, что военные обнаружили приближающийся объект, когда он еще находился в Беларуси.

По его словам, поиски объекта будут продолжаться в течение «какого-то разумного периода времени», чтобы определить, является ли он опасным.

10 июля российский беспилотник-имитатор, пересек литовскую границу. Он разбился через три минуты после входа в воздушное пространство Литвы.

После этих инцидентов командующий вооруженных сил объявил, что подразделение батальона противовоздушной обороны было передислоцировано ближе к границе с Беларусью в состоянии повышенной готовности из-за угрозы со стороны беспилотников.

Российская армия в ночь на 30 июля атаковала Украину 78-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Силами обороны был сбит или подавлен 51 вражеский дрон.