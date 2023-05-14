В Брянской области беспилотник атаковал предприятие 14 мая, 04:42 Беспилотник атаковал предприятие в городе Стародуб Брянской области (Фото:Viaches50993743/Twitter)

Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз сообщил, что беспилотник атаковал предприятие в городе Стародуб.



Богомаз заявил, что беспилотник атаковал завод Консервсушпрод. Он традиционно обвинил в атаке Украину.

Пострадавших в результате атаки, по словам губернатора, нет. Повреждена крыша предприятия.

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В субботу, 13 мая, жители Брянской области за считанные минуты стали свидетелями невероятных инцидентов в небе. Вертолеты и самолеты ВС РФ начали взрываться в воздухе и падать. В данный момент известно, что РФ потеряла два вертолета и два самолета.

