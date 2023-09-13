В России заявили, что БПЛА пытался ударить по заводу в Тверской области 13 сентября, 09:58 Один из атаковавших РФ дронов (Фото:https://t.me/breakingmash)

В ночь на среду, 13 сентября, БПЛА пытался ударить по Редкинскому опытному заводу в Тверской области.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительным данным около 4 утра неизвестный БПЛА «был нейтрализован над территорией завода».

Дрон якобы упал на территории склада, которую у завода арендует компания Спецпефтьпродукт и взорвался.

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В результате взрыва была повреждена одна пустая цистерна, а также разбиты окна ближайшего здания на территории завода.

Пострадавших нет.

Редкинский опытный завод занимается производством химической продукции для предприятий авиационной и космической промышленности.

Также в ночь на среду, 13 сентября, появились многочисленные сообщения о мощных взрывах в окупированном Севастополе, Крымский мост был перекрыт.

Минобороны РФ заявило об атаке ракетами и морскими дронами («безэкипажными катерами»), признав удар по судоремонтному заводу в Севастополе и повреждение двух кораблей, якобы нахходившихся «на ремонте», а также атаку по «отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем».

Кроме того, возле Останкинской телебашни в Москве слышны взрывы и произошел пожар.

