Украинские военные в Британии обучали австралийских инструкторов выживанию в снежную погоду 30 марта, 21:44 Украинские военнослужащие проходят подготовку в Великобритании (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

Украинские военнослужащие во время подготовки в Великобритании обучали австралийских инструкторов выживанию и передвижению в снежную погоду. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook в четверг, 30 марта.

Инструкторы операции Куду 5-го батальона Королевского австралийского полка 1-й бригады Сухопутных войск Австралии проводят базовую подготовку новобранцев ВСУ в Великобритании. В программе подготовки участвуют до 70 австралийских военнослужащих.



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Один из командиров взвода 5-го батальона рассказал, что они обучали украинских бойцов основным солдатским навыкам в снежную погоду.



«Учитывая, что мы все из Австралии, это не совсем тот климат, в котором мы привыкли служить, и изменение окружающей среды привело к тому, что проводить демонстрации и давать уроки оказалось сложно», — заявил он.

В Генштабе сообщили, что из-за перемены погоды «роли учителя и ученика поменялись местами», и украинские военные давали инструкторам советы по выживанию в холодную погоду.

«Новобранцы и инструкторы ВСУ, которые привыкли к снежным условиям и многие из которых видели боевые действия, учили нас, как лучше выживать и скрывать наше передвижение по снегу… Мы используем уроки, усвоенные за время предыдущей ротации, а также недавний реальный опыт командиров украинских подразделений, чтобы усовершенствовать и улучшить обучение», — сказал австралийский инструктор.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook