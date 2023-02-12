«Пригожин ничего не говорил об опасности». Пленные «вагнеровцы» рассказали CNN об ужасах боев в Украине 12 февраля, 18:05 «Вагнеровцы» рассказывают об ужасах боев на востоке в Украине (Фото:REUTERS / Igor Russak)

Двое бывших бойцов ЧВК Вагнера, завербованных в российских колониях, рассказали CNN о своем участии в боях на востоке Украины. Они говорят, что ехали «воевать с польскими наемниками», и рассказывают о расстрелах и многочисленных потерях.

Два «вагнеровца», с которым пообщались журналисты, были взяты в плен украинскими военными в конце прошлого года. Из соображений безопасности CNN не раскрывает их личностей, но уточняет, что один из них отбывал 20-летний срок за непреднамеренное убийство.

Видео дня

Потери измеряются десятками



Пленные «вагнеровцы» рассказывают об «ужасных потерях» во время наступлений «первой волны», напоминающих, по их словам, Первую мировую войну.

«Нас было 90 человек. 60 погибли во время первого штурма, были убиты минометным огнем. Несколько человек получили ранения», — рассказывает один из оккупантов, вспоминая свой первый штурм возле села Белогоровка.

По его словам, «если одна группа не имеет успеха, сразу отправляется другая» и так далее.

Второй «вагнеровец», участвовавший в пятидневном штурме под Лисичанском, рассказывает, что «первые шаги в лесу были тяжелыми» из-за заминирования. По его словам, из «10 ребят семеро погибли сразу».

«Вы не можете помочь раненым. Украинцы вели по нам плотный огонь, так что даже если их ранения незначительные, нужно идти дальше, иначе под огонь попадаешь ты», — жалуется оккупант.

Он жалуется, что отступить возможности не было.

«Пять дней ты работаешь, люди умирают возле меня, молятся, молят о воде. Вы думаете, что можете положить оружие и больше ничего не произойдет. А потом снова начинается бой через 10 минут, и [украинские защитники] все идут за тобой. Просто волна за волной. …Некоторые останавливаются тут же в лесу и бросают оружие. Но бросить оружие — это попасть под снайперский огонь и погибнуть», — говорит он.

Он рассказывает, что эвакуации раненых не происходит, так что если нет встречного огня, раненые только могут самостоятельно оказать себе первую помощь.

По словам пленных бойцов Вагнера, с которыми общались журналисты, потери измеряются десятками.

«Когда прибывают раненые, вы получаете приказ их загрузить, и вы не очень думаете, кто мертв, а кто ранен», — сказал один из бойцов.

«Если не выполним приказ — нас убьют»

Оккупанты говорят, что имели единственное желание — «выжить, хоть бы какой ценой».

Говоря об убийстве украинских солдат, один из них говорит: «Можно подумать, что ты что-то почувствуешь [после того, как кого-то убил], но нет, ты просто продолжаешь».

«Мы не могли отступить без приказа, потому что если не выполним приказ, нас убьют», — говорит один из пленных.

Он вспоминает об одном из боевиков, который очень испугался в своем первом штурме и остался на позиции.

«Мы получили приказ бежать вперед, а он спрятался под деревом и отказался. Об этом доложили командованию и все. Его отвели в 50 метрах от базы. Он рыл себе могилу, а потом был расстрелян», — рассказывает россиянин.

Другой боец вспоминает подобную историю.

«Нашему командиру сказали, что если кто-то будет колебаться, его нужно ликвидировать. И если бы мы не смогли его устранить, мы были бы устранены за то, что этого не сделать», — жалуется оккупант.

«Я хотел начать жизнь заново»

Мужчины рассказали также, как они были завербованы Вагнером. По их словам, основатель ЧВК путинский олигарх Евгений Пригожин в августе и сентябре прошлого года лично прибывал на вертолете в российские колонии, где предлагал заключенным шестимесячный контракт в обмен на помилование. Для заключенных с годами наказания это предложение было соблазнительным.

Один из собеседников CNN говорит, что впереди у него было еще 10 лет заключения за непреднамеренное убийство.

«Я считал, что шесть месяцев лучше, чем 10 или 11 лет, которые я еще могу провести в тюрьме… Я просто хотел начать жизнь заново», — сказал он.

Как пишет издание, по подсчетам западных разведчиков и групп защиты прав заключенных, в целом Пригожин завербовал от 40 тысяч до 50 тысяч мужчин. Только недавно он объявил, что прекращает набирать заключенных в группу Вагнера.

«В моем подразделении только единицы пришли за деньгами, большинство пришли потому, что имели длительные сроки. Но были и такие, у кого оставалось всего 12 суток, и они все равно ушли», — говорит один из бойцов.

По его словам, Пригожин имел полномочия от высших органов забрать кого угодно из мест лишения свободы, независимо от преступлений и срока заключения.

«Идеальные кандидаты — это убийцы, грабители. Процесс отбора был настолько элементарным, что старшим заключенным нужно было лишь показать, что они могут пройти несколько метров. Забрали почти всех», — говорит он.

«За нашу свободу нам пришлось полгода бороться в Украине, бороться с фашистами. При этом он [Пригожин] обещал нам зарплату, погашение кредитов и чистую историю», — добавляет россиянин, вспоминая пропагандистские нарративы Кремля о нацизме в Украине.

«Пригожин ничего не говорил об опасности»

Но во время вербовки заключенные совсем не понимали, что их ждет на война против Украины.

Вскоре после визитов Пригожина сотни заключенных доставили автобусами и самолетами на полигон в Ростовской области РФ. По словам одного из «вагнеровцев», там был строгий запрет на наркотики и алкоголь, а среди командиров были воевавшие в составе ЧВК Вагнера в Африке и Сирии.

Обучение заключенных было кратким и элементарным, преимущественно по поводу обращения с оружием. Мужчины говорят, что было ясно, что их готовят к миссиям, на которые они не подписывались.

В разговоре с CNN пленные «вагнеровцы» теперь возмущаются обманом Пригожина.

«Он ничего не упоминал об опасности. Он говорил о снятии всех судимостей, что будем сидеть шесть месяцев, что аванс 240 тысяч рублей, а также о том, что наша задача — держать защиту на второй линии», — вспоминает один из бойцов.

Пленные «вагнеровцы» также говорят, что думали, что ВСУ уехали из Украины.

«Мы думали, что будем воевать с поляками и разными наемниками, немцами. Мы не думали, что там кто-то остался в украинской армии. Мы думали, что они покинули страну», — говорит один из них.

Теперь они чувствуют себя обманутыми.

«Стало понятно, что они просто врут, чтобы заставить нас вступить в бой с украинцами. Никто действительно не думал, что ВСУ действительно будут воевать за свою страну, за своих близких. Мы узнали об этом только после того, как зашли туда», — добавляет он.

Попасть в плен было облегчением

Пленный «вагнеровец» говорит, что попасть в плен для него было почти облегчением. Он рассказывает, что он и его раненый товарищ были единственными выжившими в своей группе, оказавшись «между двумя украинскими минометами и снайпером».

«Мне командование приказало окопаться на своей позиции, поэтому я окопался в ожидании эвакуации. Послали одну группу из 10 человек, и снайпер уничтожил всех 10. Тогда командование нам по рации сказало: убирайтесь, как можете, вы сами», — вспоминает он.

Именно тогда, по его словам, украинские военные «подошли и выстрелили у моей ноги, сказали „руки вверх“, и все».

На вопрос, примут ли они такое же решение снова, заключенные на мгновение смолкли.

«Я считаю, что это был неправильный выбор… Я никогда не участвовал ни в каких военных операциях, тем более воюя против ВСУ, отказывающихся отдавать свою землю. Они привели нас сюда под неправильным предлогом. И потому мы находимся в состоянии войны, но я не думаю, что это справедливая причина», — сказал один из них.

Другой пленный согласился: «Я не думаю, что оно того стоит. Теперь я надеюсь, что смогу перевернуть новую страницу».

По его словам, ему удалось связаться с семьей после попадания в плен.

«Они думали, что я мертв, пока я не связался с ними. Они плакали и удивлялись, что я жив», — поделился он.

Оба мужчины заявили, что хотят вернуться в Россию.

«Мне безразлична Россия, я просто хочу домой», — говорит один из них.