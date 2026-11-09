Как отмечается в описании к видео, опубликованному в понедельник, 9 ноября, на кадрах показаны специальная разведка, минирование маршрутов передвижения и путей логистики, инженерная засада и целеуказание для ударных дронов.

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По словам спецназовцев, подобные рейды оказывают как прямое воздействие на военный потенциал противника, так и опосредованное влияние на его системы управления и морально-психологическое состояние.

Так, были уничтожены четыре оккупанта, девять получили ранения. Кроме того, враг лишился автомобиля с боеприпасами. Помимо этого, действия бойцов ССО ВСУ вынудили врага стягивать дополнительные силы и резервы, ограничивать использование отдельных маршрутов и замедлять логистику.

В ССО ВСУ подчеркнули, что абсолютное большинство задач, которые украинские спецназовцы выполняют на территории РФ, никогда не становятся публичными.

5 ноября в ССО сообщили о взятии в плен российского оккупанта, одетого в украинскую военную форму. Спецназовцы заставили его сложить оружие без боя.