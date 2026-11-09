В ССО ВСУ обнародовали кадры спецоперации в тылу РФ и рассказали о ее последствиях для врага — видео
Уничтоженный автомобиль с боеприпасами на территории РФ (Фото: Скриншот видео / Силы специальных операций ВС Украины / Telegram)
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ) показали работу операторов 73-го морского центра в тылу страны-агрессора России.
Как отмечается в описании к видео, опубликованному в понедельник, 9 ноября, на кадрах показаны специальная разведка, минирование маршрутов передвижения и путей логистики, инженерная засада и целеуказание для ударных дронов.
По словам спецназовцев, подобные рейды оказывают как прямое воздействие на военный потенциал противника, так и опосредованное влияние на его системы управления и морально-психологическое состояние.
Так, были уничтожены четыре оккупанта, девять получили ранения. Кроме того, враг лишился автомобиля с боеприпасами. Помимо этого, действия бойцов ССО ВСУ вынудили врага стягивать дополнительные силы и резервы, ограничивать использование отдельных маршрутов и замедлять логистику.
В ССО ВСУ подчеркнули, что абсолютное большинство задач, которые украинские спецназовцы выполняют на территории РФ, никогда не становятся публичными.
5 ноября в ССО сообщили о взятии в плен российского оккупанта, одетого в украинскую военную форму. Спецназовцы заставили его сложить оружие без боя.