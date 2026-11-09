В ССО ВСУ обнародовали кадры спецоперации в тылу РФ и рассказали о ее последствиях для врага — видео

9 ноября, 11:11
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Уничтоженный автомобиль с боеприпасами на территории РФ (Фото: Скриншот видео / Силы специальных операций ВС Украины / Telegram)

Уничтоженный автомобиль с боеприпасами на территории РФ (Фото: Скриншот видео / Силы специальных операций ВС Украины / Telegram)

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ) показали работу операторов 73-го морского центра в тылу страны-агрессора России.

Как отмечается в описании к видео, опубликованному в понедельник, 9 ноября, на кадрах показаны специальная разведка, минирование маршрутов передвижения и путей логистики, инженерная засада и целеуказание для ударных дронов.

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По словам спецназовцев, подобные рейды оказывают как прямое воздействие на военный потенциал противника, так и опосредованное влияние на его системы управления и морально-психологическое состояние.

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Так, были уничтожены четыре оккупанта, девять получили ранения. Кроме того, враг лишился автомобиля с боеприпасами. Помимо этого, действия бойцов ССО ВСУ вынудили врага стягивать дополнительные силы и резервы, ограничивать использование отдельных маршрутов и замедлять логистику.

В ССО ВСУ подчеркнули, что абсолютное большинство задач, которые украинские спецназовцы выполняют на территории РФ, никогда не становятся публичными.

5 ноября в ССО сообщили о взятии в плен российского оккупанта, одетого в украинскую военную форму. Спецназовцы заставили его сложить оружие без боя.

Редактор: Кулакова Ксения

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Видео Война России против Украины Силы специальных операций (ССО)

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