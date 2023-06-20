В РФ огласили приговор заместителю командира подразделения батальона Айдар: приговорили к 16 годам колонии 20 июня, 11:36 Денис Мурига (Фото:росСМИ)

Задержанного заместителя командира подразделения батальона Айдар Дениса Мурыгу в РФ приговорили к 16 годам колонии строгого режима.

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на приговор Южного окружного военного суда РФ.

Там его признали «виновным» якобы в «организации незаконного вооруженного формирования» и «прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности».

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В конце мая 2022 года в РФ внесли Мурыгу в список «экстремистов и террористов».

19 мая Ленинский районный суд Ростова-на-Дону начал рассмотрение дела Дениса Мурыги. Российские прокуроры просили арестовать бойца по подозрению в участии в «незаконном вооруженном формировании».

При этом российские силовики сообщили, что Мурыгу задержали в апреле, когда он якобы пытался въехать в Ростовскую область «под видом беженца».

В среду, 14 июня, в Ростове-на-Дону началось судилище над 22 военнопленными полка Азов. Им грозит наказание от 15 лет до пожизненного заключения. Их обвиняют в причастности к «террористической организации и участии в акциях по «свержению российской власти» в Донецкой области.

