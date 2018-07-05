Бортпроводники Ryanair сообщили, что будут бастовать в четырех странах в конце июля

Забастовки могут продлить, если руководство Ryanair не пойдет на уступки

Бортпроводники ирландской лоукост-компании Ryanair в Италии, Португалии, Испании и Бельгии будут бастовать конце июля.

Об этом сообщает ВВС.

Так, в среду, 4 июля, профсоюзы передали руководству перечень своих условий. Среди них - требование об оплате на банковские счета в странах проживания сотрудников, а не в Республике Ирландия.

В Италии бортпроводники проведут 24-часовую забастовку 25 июля, а сотрудники компании в Испании, Португалии и Бельгии будут бастовать 48 часов 25-26 июля.

Забастовки могут продлить, если ирландская авиакомпания не пойдет на уступки.