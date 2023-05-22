РФ попирает международное право, выдвигая угрозы в адрес МУС — Боррель 22 мая, 23:32 Жозеп Боррель (Фото:TT News Agency/Christine Olsson via REUTERS)

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что РФ демонстрирует пренебрежение к международному праву, угрожая Международному уголовному суду (МУС).



Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Боррель назвал шаги руководства РФ «безосновательными, необоснованными и неприемлемыми».

«Европейский союз выражает сожаление по поводу возбуждения российскими властями уголовных дел против прокурора и трех судей Международного уголовного суда (МУС). Любые действия России против мандата МУС и попытки запугать лиц, причастных к расследованию МУС международных преступлений, совершенных в Украине, являются политически мотивированными, безосновательными, необоснованными и неприемлемыми. Они являются еще одним выражением пренебрежения Кремлем к международным правилам и международному праву», — заявил Боррель.

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Он подчеркнул, что Евросоюз полностью поддерживает МУС и будет и в дальнейшем защищать его сотрудников.

19 мая, чтобы отомстить за ордер на арест российкого диктатора Владимира Путина, МВД России «объявило в розыск» прокурора Международного уголовного суда Карима Хана.

Хан ранее подчеркивал, что у МУС есть убедительные доказательства того, что российский диктатор Путин несет уголовную ответственность за депортацию украинских детей с оккупированных территорий.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на аресты Путина и «детского омбудсмена» РФ Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил глава МУС Петр Гофманский, диктатора могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.

Через три дня после выдачи ордера на арест российского диктатора Следственный комитет РФ открыл уголовное дело по статьям о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности (часть 2 статьи 299 УК РФ), а также о приготовлении к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений (часть 2 статьи 360 с применением части 1 статьи 30 УК РФ). Фигурантами этого дела стали прокурор Международного уголовного суда Карим Ахмад Хан (Karim Ahmad Khan) и судьи Томоко Аканэ (Tomoko Akane), Розарио Сальваторе Айтала (Rosario Salvatore Aitala) и Серхио Херардо Угальде Годинес (Sergio Gerardo Ugalde Godinez).

Инфографика: NV