Россия является самой большой угрозой для мира — Боррель 5 июля, 02:43 Боррель считает, что попытка мятежа Пригожина показала слабость режима Путина (Фото:REUTERS/Vladislav Culiomza)

Главный дипломат Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что неудачный мятеж террориста Евгения Пригожина показал слабость и опасность России.

В своем блоге Боррель пишет, что война против Украины ослабила режим Путина сильнее, чем считалось ранее.

«Путин создал монстра, и теперь этот монстр его укусил. Тот факт, что финансируемая государством группа наемников открыла огонь по регулярной государственной армии, иллюстрирует степень патологии путинской России», — заявил Боррель.

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Боррель призвал внимательнее следить за событиями в Беларуси, куда должны перебросить боевиков Пригожина. В то же время, дипломат подчеркивает, что Путин получил удар по его авторитету, и этом будет иметь последствия на будущее.

«Но здесь появляется еще один урок, вынесенный из продолжающейся российской агрессивной войны: путинская Россия является самой большой угрозой для европейской и глобальной безопасности, а ее ядерный арсенал делает ее не менее, а более опасной для всего цивилизованного мира», — заявил Боррель.

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23 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои войска.