Евросоюз к концу года подготовит 30 тысяч украинских военных — Боррель 3 февраля, 06:06 Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Высокий представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что до конца года Евросоюз подготовит 30 тысяч украинских военных.



Об этом сообщает УНИАН.

Подготовка состоится в рамках работы Миссии по оказанию Украине военной помощи (EUMAM). В основном, подготовка проходит в Германии и Польше и других странах-членах.

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«Но успех настолько велик, что теперь цель – подготовить дополнительно еще 15 тысяч до конца года. В общей сложности — 30 тысяч персонала Вооруженных сил Украины», — заявил Боррель.



Он отметил также, что общая военная помощь в рамках Европейского фонда мира составляет 3,6 млрд. евро.

«Если мы соединим то, что делают страны-члены на двустороннем уровне вместе с этим межправительственным фондом, то я думаю, что на военную поддержку помощь достигла 12 млрд евро. Это не так много, как выделили США, но это тем не менее 40% американской военной поддержки», — сообщил Боррель.



Напомним, Евросоюз в понедельник, 23 января, одобрил дополнительную военную помощь Украине на сумму 500 млн. евро.