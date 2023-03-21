Евросоюз рассмотрит увеличение на 3,5 миллиарда евро фонда, из которого финансируют военную помощь Украине 21 марта, 03:10 Флаги Европейского союза (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель сообщил, что Совет ЕС договорился рассмотреть возможность увеличения Европейского фонда мира еще на 3,5 миллиарда евро.

Об этом сообщает УНИАН.

"Совет ЕС согласился рассмотреть возможность для дальнейшего увеличения общего финансового потенциала Европейского фонда мира на 3,5 млрд евро. Я не говорю, что Совет ЕС согласился увеличить его, но рассмотреть это дальнейшее увеличение, что является первым шагом для этого", - заявил Боррель .

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Совет Евросоюза 14 марта поддержал увеличение на 2 млрд евро Европейского фонда мира, из которого выделяют деньги на закупку вооружения для Украины. Финансовый потолок Европейского фонда мира увеличен до 7,979 млрд евро до 2027 годв. Также послы ЕС 8 марта одобрили дополнительные 2 млрд. евро для Европейского фонда мира.

20 марта главы МИД стран ЕС утвердили план поставки боеприпасов Украине на 2 млрд евро

