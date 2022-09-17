Боррель заявил, что Евросоюз шокирован зверствами оккупантов в Изюме

17 сентября, 00:46
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После бегства оккупантов из Изюма были обнаружены массовые захоронения (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

После бегства оккупантов из Изюма были обнаружены массовые захоронения (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики Жозеп Боррель заявил, что глубоко шокирован зверствами российских войск в Изюме.

Боррель заявил, что руководство Кремля ответит за эти преступления.

«Евросоюз глубоко шокирован массовыми захоронениями, обнаруженными украинской властью, с более чем 440 телами в Изюме, который является городом, недавно освобожденным от захватнических российских войск. Руководство России и все причастные к этому будут привлечены к ответственности. ЕС поддерживает все усилия в этом направлении», — заявил Боррель.

Видео дня

https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1570819576849383424
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Накануне в лесополосе на территории Изюма нашли массовые захоронения.

Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сказал, что под Изюмом обнаружили около 440 могил.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, в месте массового захоронения в лесополосе обнаружили тела гражданских людей со следами насильственной смерти и пыток. По его данным, среди тел, которые были эксгумированы, 99% с признаками насильственной смерти.

https://www.youtube.com/watch?v=rY2eqLno8eU
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Евросоюз Изюм Харьковская область Геноцид Изюм-Харьков Война в Украине Жозеп Боррель Война России против Украины

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