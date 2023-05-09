Евросоюз призвал Иран отказаться от поддержки России 9 мая, 01:25 Жозеп Боррель провел переговоры с главой МИД Ирана (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Высокий представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель провел переговоры с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.



Во время телефонного разговора Боррель призвал власти Ирана пересмотреть свою позицию и отказаться от поставок оружия в РФ.

Также во время переговоров были подняты темы сотрудничества Ирана с МАГАТЭ и казни в стране.

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"Я решительно осудил казнь гражданина Швеции и Ирана Хабиба Чааба и попросил Иран не казнить немецко-иранского гражданина Джамшида Шармада", – заявил Боррель.

We also discussed Iran-@iaeaorg cooperation, which gained momentum recently. I stressed that Iran must continue this, end support to Russia’s war against UA, and stop instrumentalising EU nationals.

(2/2) — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 8, 2023

Тегеран поддерживает полномасштабную войну РФ против Украины, снабжая дроны-камикадзе для атак на гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры. Директор ЦРУ США Уильям Бернс заявил, что Иран снабжает РФ боеприпасами в обмен на помощь в развитии ракетного вооружения.



Британская организация Conflict Armament Research (CAR) выяснила, что беспилотники Shahed-136, которые Иран передал России для полномасштабной войны против Украины, оснащены двигателем, где есть немецкие технологии, незаконно приобретенные Тегераном почти 20 лет назад.