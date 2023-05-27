Боррель заявил, что размещение ядерного оружия в Беларуси приведет к «опасной эскалации» 27 мая, 00:59 Жозеп Боррель (Фото:TT News Agency/Christine Olsson via REUTERS)

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель осудил заявления о перемещении ядерного оружия в Беларусь.



«Это шаг, который приведет к дальнейшей чрезвычайно опасной эскалации», — заявил Боррель.

Он напомнил о Будапештском меморандуме, согласно которому Беларусь отказалась от ядерного оружия. Боррель подчеркнул, что Беларусь является соучастником агрессии РФ против Украины.

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«Мы призываем белорусские власти немедленно прекратить поддержку агрессивной войны России против Украины и отменить решения, которые могут лишь способствовать усилению напряженности в регионе и подрывать суверенитет Беларуси», — заявил Боррель.

25 мая диктатор Александр Лукашенко заявил, что страна-агрессор Россия начала перемещать ядерные боеприпасы в Беларусь.

25 марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Свое решение он попытался оправдать тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

По словам диктатора, россияне уже переоборудовали десять белорусских самолетов для применения тактического ядерного оружия и передали белорусам ОТРК Искандер, способные нести ядерный заряд. Также он заявил, что до 1 июля в Беларуси завершат строительство хранилища для тактического ядерного оружия. Заявление главы кремлевского режима подвергли критике ряд стран.