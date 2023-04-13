Боррель отреагировал на видео с казнью украинского военного

13 апреля, 04:24
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Жозеп Боррель (Фото:Olivier Matthys/Pool via REUTERS/File Photo)

Жозеп Боррель (Фото:Olivier Matthys/Pool via REUTERS/File Photo)

Высокий представитель Европейского союза по политике дипломатии Жозеп Боррель прокомментировал видео с казнью украинского военного.

"Глубоко поражен агрессивным видео обезглавления украинского военнопленного. Это мерзкое нарушение Женевских конвенций. Мы будем с Украиной, сколько потребуется", - заявил Боррель.

Видео дня

https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1646260853698711553
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11 апреля в российских Telegram-каналах появилось видео, на котором оккупанты казнят, вероятно, украинского военного, отрезая ему голову ножом. СБУ начала досудебное расследование военного преступления.

Заместитель министра обороны Анна Маляр попросила до официальных выводов не озвучивать версий по поводу личности погибшего.

Президент Владимир Зеленский призвал мировых лидеров отреагировать на зверства россиян.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Евросоюз Война в Украине Жозеп Боррель Война России против Украины

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