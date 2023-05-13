В Евросоюзе пригрозили Китаю ухудшением отношений, если Пекин не подтолкнет Россию к миру 13 мая, 00:43 Боррель считает, что Пекин должен давить на Москву (Фото:TT News Agency/Claudio Bresciani/via REUTERS)

Высокий представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Китай должен заставить Россию пойти мирным путем.



Он отметил, что отношения Евросоюза и Китая станут хуже, если Пекин не будет давить на Москву.

"Отношения Европейского Союза и Китая не будут развиваться нормально, если Китай не заставит Россию уйти из Украины. Мы призываем Китай как постоянного члена Совбеза ООН повлиять на Россию, чтобы прекратить эту войну и играть конструктивную роль для обретения справедливого мира для Украины", - заявил Боррель.

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26 апреля Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения России провел переговоры с главой КНР Си Цзиньпином. После нее Пекин объявил, что отправит в Киев и еще несколько стран специального представителя правительства КНР по делам Евразии для «углубленной коммуникации со всеми сторонами по политическому урегулированию» полномасштабной войны, которую Пекин называет «украинским кризисом».

