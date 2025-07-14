В России заочно приговорили писателя Бориса Акунина к 14 годам лишения свободы

14 июля, 17:04
Бориса Акунина приговорили к 14 годам заключения (Фото: Скриншот видео вДудь/YouTube)

Военный суд РФ заочно приговорил российского писателя Бориса Акунина к 14 годам заключения по делу о «терроризме» и других «преступлениях». Об этом в понедельник, 14 июля, сообщило российское пропагандистское агентство ТАСС.

Кроме этого, суд запретил Акунину на четыре года администрировать интернет-сайты и назначил штраф в размере 400 тысяч рублей (214 тыс. грн).

Как отмечает Агентство.Новости, Акунин получил максимальный для писателя срок по политическому делу за ненасильственное преступление с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Писателю вменяют статьи о содействии терроризму, оправдание терроризма и уклонение от обязанностей «иноагента» (ч. 2 ст. 330.1 УК).

Дело рассматривали заочно, а сам Акунин сейчас живет в Лондоне.

Одним из поводов для возбуждения дела против писателя стало видео, опубликованное российскими пранкерами Вованом и Лексусом. На нем Акунин говорит с актером в образе президента Украины Владимира Зеленского.

«Во время устного общения посредством видеосвязи с двумя определенными лицами [Акунин] совершил активные действия, направленные на склонение последних к участию в действиях, имеющих целью насильственное изменение конституционного строя», — заявила гособвинительница.

Также ТАСС со ссылкой на адвоката Акунина Олега Дубинина написал, что писатель не признал вину. Писатель после выхода этой заметки написал, что ТАСС «как это часто с ним бывает, врет», потому что он не признает сам суд, который идет, не уполномочивал адвоката представлять его и «вообще никак в этом балагане не участвует».

Как отмечает Агентство, преследование Акунина началось именно после публикации разговора с пранкерами. В этом видео писатель, в частности, заявил, что готов поддерживать Украину исключительно в роли художника — влияя на общественное мнение в России.

Уголовное дело против него открыли в декабре 2023 года. В январе 2024-го Акунина объявили в розыск, а в феврале — заочно арестовали. Российские власти также включили его в перечень «иностранных агентов», а впоследствии — в списки экстремистов и террористов.

Аналитика Института демократии имени Пилипа Орлика Наталья Стеблина в материале для Детектор Медиа отмечала, что Акунин, хотя и говорил, что уехал из России после аннексии Крыма в 2014 году, неоднозначно высказывался об этом российском преступлении. Так, он заявлял, что в Крыму «многие люди не хотят жить в Украине,» и предлагал провести референдум «с длительной подготовкой и под строгим международным наблюдением».

Писатель также называл себя «русским империалистом» и пытался разграничить «путинскую Россию» от якобы другой «России культуры».

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Борис Акунин Война России против Украины Российская агрессия Терроризм российский терроризм

