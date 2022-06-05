Премьера Британии Джонсона хотят отправить в отставку. На следующей неделе может пройти голосование по вотуму доверия — СМИ 5 июня, 23:13 Цей матеріал також доступний українською Борис Джонсон (Фото:UK Parliament/Jessica Taylor/Handout via REUTERS)

В Великобритании представители правящей Консервативной партии назначили на среду, 8 июня, голосование по вотуму доверия премьер-министру Борису Джонсону. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники.

Число чиновников, заявляющих о потере веры в правительство Джонсона из-за скандала с «патигейт», растет. Для голосования по вотуму нужен официальный запрос от, как минимум, 54 депутатов-консерваторов. Письма конфиденциальны, поэтому только глава комитета знает, сколько их отправлено.

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Сейчас такие письма обнародовали уже 25 членов парламента. Как пишет газета, представители партии находятся на грани необходимого количества запросов, а один из депутатов считает, что порог уже преодолен.

Министр транспорта Грант Шеппс заявил BBC, что убежден: Джонсон выигрывает вотум доверия. Также он не подтвердил, что голосование может состояться на следующей неделе.

В начале года британские СМИ сообщили, что во время локдауна на Даунинг-стрит состоялось несколько вечеринок с участием премьера Великобритании, что было грубым нарушением карантинных ограничений. 31 января представитель аппарата британского правительства Сью Грей обнародовала доклад о вечеринках.

В нем сказано, что некоторые мероприятия в резиденции премьера во время локдауна были недопустимы, а часть из них «вышла за пределы разумного».

Сам Джонсон не раз извинялся за свое поведение, но в отставку уходить не хочет. По его словам, перед правительством слишком много проблем, и уйти было бы безответственно.

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