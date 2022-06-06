Могут отправить в отставку. Сегодня состоится голосование по вотуму доверия Борису Джонсону 6 июня, 10:41 Цей матеріал також доступний українською Борис Джонсон (Фото:Aaron Chown/Pool via REUTERS)

В понедельник, 6 июня, состоится голосование по вотуму доверия британскому премьер-министру Борису Джонсону, поскольку было собрано 54 запроса от депутатов-консерваторов с просьбой об его отставке.

Об этом сообщает BBC.

Если Джонсон наберет 50% (180 депутатов) или больше голосов в свою пользу — он останется в должности лидера консерваторов и премьер-министра. Повторно такая процедура не сможет быть проведена касательно него как минимум год.

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В случае если он не достигнет этого количества голосов, он будет отстранен от должности и начнется кампания по избранию нового лидера, за исключением Джонсона.

Как уточняет Sky News, голосование пройдет с 18:00 до 22:00 (с 20:00 до 00:00 по киевскому времени).

В начале года британские СМИ сообщили, что во время локдауна на Даунинг-стрит состоялось несколько вечеринок с участием премьера Великобритании, что было грубым нарушением карантинных ограничений. 31 января представитель аппарата британского правительства Сью Грей обнародовала доклад о вечеринках.

В нем сказано, что некоторые мероприятия в резиденции премьера во время локдауна были недопустимы, а часть из них «вышла за пределы разумного».

Сам Джонсон не раз извинялся за свое поведение, но в отставку уходить не хочет. По его словам, перед правительством слишком много проблем, и уйти было бы безответственно.

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