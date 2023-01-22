Глава Минобороны Германии анонсировал свой визит в Киев 22 января, 02:13 Борис Писториус (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Недавно назначенный министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в ближайшее время посетит Киев.

Об этом сообщает DW.

"Несомненно, я вскоре поеду в Украину. Вероятно, это произойдет в течение следующих четырех недель", - заявил министр.

Он также прокомментировал поставки в Украину немецких танков Leopard 2, отметив, что Германия "ведет очень тесный диалог по этому вопросу с международными партнерами, прежде всего, с США".

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"Чтобы быть хорошо подготовленным к возможным решениям, я поручил своему ведомству проверить все, чтобы мы не теряли время, если случится худшее", - заявил Писториус.

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В пятницу, 20 января, состоялась восьмая международная встреча в формате Рамштайн, в ходе которой представители 54 стран обсуждали военную помощь Украине. Германия не приняла решения о передаче танков Leopard Украине, но представители стран, у которых есть немецкие Leopard 2, провели встречу на полях Рамштайна.

Накануне Владимир Зеленский говорил, что ряд стран готовы поставить Украине Leopard 2 и ждут только разрешения Германии. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий не исключил, что Варшава может передать Киеву танки, не дожидаясь согласия Германии.

Лондонский Международный институт стратегических исследований (IISS) считает, что Украина должна получить около 100 танков, чтобы начать собственное наступление против России на войне.