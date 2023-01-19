Борис Писториус стал новым министром обороны Германии 19 января, 11:23 Борис Писториус (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

В четверг, 19 января, Борис Писториус стал новым министром обороны Германии, он принес присягу в Бундестаге.

Об этом сообщает FAZ.

По просьбе главы Бундестага Бербеля Баса Писториус принес присягу в начале пленарного заседания.

Перед этим федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмаєр вручил ему свидетельство о назначении на должность.

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Также Штайнмайер уволил предшественницу Писториуса Кристин Ламбрехт.

16 января Ламбрехт официально попросила Шольца об отставке, он ее принял в этот же день.

В заявлении она дала понять, что ее решение связано с рядом скандалов.

Вот некоторые из них:

вскоре после вступления в должность в декабре 2021 года призналась, что не знает званий Бундесвера, а через пять месяцев сказала, что до сих пор их не выучила,

заявляла, что Германия поддерживает Украину, отправив 5000 военных касок,

опубликовала новогоднее обращение в Instagram, в котором на фоне фейерверков говорит, что полномасштабная война в Украине позволила ей познакомиться с интересными людьми,

подверглась критике за БМП Puma, которые сломались во время учений,

не смогла улучшить ситуацию с плохим оснащением немецких вооруженных сил, несмотря на выделение на это 100 миллиардов евро,

взяла своего сына в путешествие на военном вертолете.