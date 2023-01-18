«Бойфренд экс-жены Шредера». Кто новый министр обороны Германии и что он сделает для Украины — объясняет политолог 18 января, 15:29 Эксклюзив NV Новый министр обороны Германии Борис Писториус (Фото:REUTERS/Axel Schmidt)

Сергей Сумленный, политолог, в интервью Radio NV рассказал, как новый министр обороны ФРГ Борис Писториус продолжит курс правящей партии социал-демократов на медленную помощь Украине и будет лоялен к решениям Олафа Шольца.

— Давайте начнем с Бориса Писториуса — есть новый министр обороны [Германии]. Говорят, что он эксперт по внутренней безопасности, никогда не занимался внешней безопасностью. Как вы думаете, чего мы можем от него ждать?

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— Да, он действительно был министром внутренних дел в регионе Нижняя Саксония. Здесь следует отметить, что Германия как федеративная страна имеет распределение компетенций и полиций. Внутренние дела — это компетенция регионов, то есть федеральных земель. А на уровне федерации — там только федеральная полиция с очень ограниченными правами. И она, скажем, занимается охраной аэропортов, дипломатических миссий. А вот полиция — это региональное дело и он этим занимался. И тоже в его компетенцию входила кибербезопасность, защита от экстремистских организаций и другие дела.

И тут надо сказать, что за последний месяц он сделал несколько высказываний, которые дают определенную надежду на то, что он будет хорошим, прогрессивным министром обороны. Например, он был одним из обвинявших Россию в кибератаках на Германию, кто пытался запретить и запретил в конце концов демонстрацию российской символики, вот этой свастики. Также запрещал проведение демонстраций пророссийских после начала полномасштабного вторжения России в Украину.