Чехия арестовала имущество зятя главного российского производителя ракет Обносова, который живет в Праге 22 августа, 19:15 Борис Обносов (Фото:Novinky.cz)

Чешские правоохранители арестовали имущество Ростислава Зорикова — зятя российского олигарха, директора АО Тактическое ракетное вооружение Бориса Обносова после введения санкций.

Об этом во вторник, 22 августа, заявило Финансово-аналитическое бюро Чехии, сообщает ČT24.

Издание отмечает, что арест наложили на 14 квартир, которые были оформлены на Зорикова. Кроме того, Чехия забрала долю в его компании.

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Сейчас Зориков не может продать или передать две свои квартиры в роскошном комплексе в Праге и двенадцать квартир в доме в Жижкове, находящихся в трехэтажном здании.

Также правоохранители уже заблокировали компанию Зорикова по аренде недвижимости Riomax. Однако еще до объявления санкций он успел передать долю в другой чешской компании Altera отцу.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала подчеркнул, что власти делают все возможное, чтобы наказать тех, кто связан с режимом российского диктатора Владимира Путина, активно помогает ему и получает выгоду от войны России против Украины.

16 августа Чехия ввела санкции против Бориса Обносова и его родственников.

9 июля чешское издание Novinky сообщило, что семья Обносова продолжает жить в Праге. Издание отметило, что его семья владеет недвижимостью в Чехии на сотни миллионов крон. При этом Обносов и его семья не попали ни в какие санкционные списки ЕС.



11 мая в расследовании команды российского оппозиционного политика Алексея Навального рассказывалось, что семья Обносова владеет элитной недвижимостью в Чехии, стоимость которой более 8 миллионов евро.

Корпорация Тактическое ракетное вооружение — крупнейший российский оборонный холдинг, производящий ракеты и авиабомбы. В его состав входят 40 заводов, конструкторских бюро и предприятий. Обносов возглавил холдинг в 2003 году. Корпорация находится под санкциями ЕС и Украины.