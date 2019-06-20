Джонсон с огромным перевесом выиграл следующий тур выборов за пост премьера Британии Сегодня, 15:43 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Henry Nicholls Борис Джонсон REUTERS/Henry Nicholls

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон продолжает уверенно лидировать в борьбе за кресло премьер-министра страны.

Согласно результатам голосования в четвертом раунде, Джонсона поддержали 157 из 313 представителей Консервативной партии, передает BBC.

Из гонки выбыл министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид, он получил 34 голоса.

За министра окружающей среды Майкла Гоува проголосовал 61 консерватор. Глава британского МИД Джереми Хант был смещен со второго места с 59 голосами.

Пятый тур голосования пройдет сегодня вечером, 20 июня.

После этого из двух финалистов будут выбирать 160 тысяч членов Консервативной партии по всей Великобритании. Победитель будет объявлен после 22 июля.

Напомним, что во время предыдущего раунда Борис Джонсон получил 143 голоса.