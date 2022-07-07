«Слишком легкомысленно вел себя». Почему Джонсон ушел в отставку и причастна ли к этому Россия — журналист из Лондона 7 июля, 18:33 Эксклюзив НВ Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)

7 июля Борис Джонсон объявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии.

Причастна ли к изменениям в британском правительстве Россия, кто может стать преемником Джонсона и когда, а также о том, изменится ли поддержка Украины Британией, Радио НВ расспросило журналиста в Лондоне Богдана Цюпина.

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— Речь идет об отставке с поста премьер-министра или главы Консервативной партии?

— Фактически это одно и то же. В Великобритании премьер-министра не выбирают всенародное голосование. Премьер-министром автоматически становится лидер правительственной партии, в этом случае большинство в британском парламенте имеют консерваторы, поэтому их лидер получил автоматически право формировать кабинет. Очевидно, Борис Джонсон этим правом воспользовался, когда стал лидером.

Сейчас сообщается, что он подает в отставку, но план такой, что он будет исполнять обязанности главы правительства на время, пока Консервативная партия не изберет нового лидера, преемника его в должности главы кабинета. Так работает британская система. Она слишком, я бы сказал, быстрая по сравнению с другими, молниеносная даже.

Эта кампания будет проходить ускоренными темпами, в отличие от других стран, где избирательные кампании проходят на протяжении едва ли не нескольких лет — есть определенные сроки. В Британии гораздо все гибче и быстрее.

— Какие главные причины отставки Джонсона? Что ее спровоцировало? Мы помним еще давнюю историю с вечеринкой во время пандемии. И пошло-поехало, так сказать?

— Вечеринка — это, возможно, то, что больше всего запомнилось аудитории за рубежом, потому что, я думаю, зрелище развлечений во время пандемии, карантина в Великобритании – это само собой явление привлекательное. Кроме того, полагаю, для многих людей это, возможно, выглядело довольно тривиально, и некоторые, например, считали, что это не может быть основанием для таких серьезных оговорок против такого популярного премьер-министра, как Борис Джонсон.

Но дело в том, что речь идет не только об этих скандальных обвинениях. И речь не идет только о том, что были нарушения. До Бориса Джонсона его оппоненты и даже соратники недавно высказывали предостережения.

Проблема в том, что он, нарушая или обходя, возможно, некоторые правила, слишком легкомысленно вел себя. И, пытаясь уйти от ответственности, даже позволял себе говорить неправду, дипломатически выражаясь. То есть он, например, говорил, что вечеринок не было, или то, что он не знал, что это были вечеринки.

Случались и другие ситуации. Например, последняя такая фишка в [премьерстве] Бориса Джонсона — скандал вокруг назначения на ведущую должность в парламенте мужчины, обвиняемого в сексуальных домогательствах, проступках. Джонсон сказал, что он об этом не знал, и потому его назначил. Но потом стало очевидно, что это была неправда. Именно это проблема для Бориса Джонсона.

Считаю важным отметить то, что для тех консерваторов — однопартийцев господина Джонсона, которые так активно требовали его отставки, дело не обязательно в том, что они хотят наказать его за проступки. Дело не в том, что они безупречно чисты, и воюют как нравственные воины. Дело в том, что они сейчас находятся у власти, они депутаты, представители правительственной фракции в парламенте. Для них очень важно, чтобы партию консерваторов возглавлял человек, к которому нет претензий, имеющий высокий уровень доверия в обществе. Для того чтобы они сохранили свои мандаты, для того чтобы избиратели поддерживали именно Консервативную партию с авторитетным лидером. Именно поэтому консерваторы оказывали давление на Бориса Джонсона, когда оказалось, что доверие к нему, его авторитет снижаются. Это автоматически представляло угрозу для них.

Британская политическая система работает так, что чиновники у власти заинтересованы в том, чтобы менять своего лидера сразу, как только возникают проблемы с его авторитетом, а значит, проблемы с авторитетом партии и с возможными успехами или поражениями на выборах.

— Давайте теперь поговорим о Борисе Джонсоне и Украине. Мы знаем, что он большой друг нашего государства. Мы знаем о помощи, которую Великобритания оказывает Украине во время войны, навязанной нам Российской Федерацией. Что может измениться для Украины в этом смысле после отставки Джонсона?

— Общаясь с вами с позиции Лондона, я бы отметил, что Борис Джонсон является другом Украины, конечно, но не только он. Другом Украины является вся Великобритания, и помощь Украине оказывает британский народ. Средства, например, на финансовую или военную помощь — выделяются из британского бюджета, в который платят налоги все британцы.

Очень важно подчеркнуть, что поддержка, помощь Британии Украине не являются поддержкой, помощью одного человека. Это не поддержка даже одной партии.

Вчера, выступая в парламенте, оппонент британского премьер-министра, бывший его близкий соратник Саджид Джавид, объявляя о своей отставке, призывая к отставке Бориса Джонсона, на лацкан пиджака прикрепил значок с британским и украинским флажками. Думаю, это важный символ.

При этом на многих зданиях в Лондоне и сейчас развеваются британские и украинские флаги. Конечно же, об этом тоже нужно помнить.

Да, Борис Джонсон очень яркий политик. Он весьма решительный политик. У Бориса Джонсона стиль управления: для него важно взяться за идею, выбирать курс, имеющий поддержку в обществе, и показывать, как он, как политик, активно в этом направлении работает. И вопрос помощи Украине стал одним из таких принципиальных направлений работы Бориса Джонсона. Конечно, его стиль, непосредственность показали, как он это делает, и вызвали очень много симпатий как в Украине, так и в Великобритании.

Но в Великобритании помощь Украине поддерживает вся страна — не только правительственная партия консерваторов, но и лейбористы — главные оппозиционеры и представители других партий в парламенте и общество в целом.

— Пока Джонсон будет уходить в отставку, пока будут избирать нового премьера, не может ли процедура отвлечь внимание граждан и чиновников Великобритании от Украины?

— Теоретически может. Более того, когда говорят, что ничего не изменится из-за смены премьер-министра Великобритании… Я думаю, что изменится, потому что будет другой человек, будет другой стиль, будут другие заявления. Многие будут беспокоиться, чтобы этого не произошло.

Но есть надежда на британскую политическую систему, которая заключается в том, что есть политическое лидерство, есть правительство и члены правительства, которые представлены депутатами от правительственной партии. То есть каждый правительственный министр, включая премьер-министра, являются также депутатами в британском парламенте. На более низких правительственных уровнях работают так называемые госслужащие, которые не меняются, как правило, в зависимости от того, какая партия приходит к власти. Это люди — профессионалы, специалисты, работающие в правительстве под политическим лидерством, под определенным политическим курсом.

Политический курс Великобритании — поддержка Украины и оказывание давления на Россию за все то, что она творит. Я бы сказал также, за все то, что было сделано против Британии в этой стране — Солсбери, отравление Литвиненко, другие вещи, которые повлияли на формирование политики Британии.

— Можно ли видеть в отставке премьера Британии российский след и след Кремля?

— Любая политическая ситуация, любое развитие событий в столь важной, ключевой стране мира, как Великобритания, очевидно, привлекает внимание различных внешних политических сил. И, наверное, не будет удивительным тот факт, что за этими событиями следят в других странах, и, в частности, в России.

Наверняка не будет удивительным то, что есть у России, например, у Москвы, определенные свои интересы, и они, очевидно, что-то хотели бы получить. Но есть другой вопрос: могут ли они влиять на это? В данном случае, имея свои интересы, интерес, мы не видим признаков того, что Россия может каким-то образом влиять или влияет на происходящее в политических кругах в этой стране.

— Кто может стать преемником Джонсона? Кто возглавит правительство Британии?

— На данном этапе говорить об этом еще рановато. Теперь же появятся, возможно, десятки претендентов на этот пост. Будут проходить внутрипартийный отбор и выборы.

Есть очень много известных лиц — депутаты, бывшие чиновники, которые недавно подали в отставку из кабинета Бориса Джонсона. У них есть политические амбиции. Сейчас назвать имя преемника или преемницы крайне затруднительно, я бы не рискнул за это взяться.

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