Экс-советник Джонсона заявил, что политика не стоит «списывать со счетов» 5 сентября, 00:24 Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Andrew Boyers/Pool/File Photo)

Бывший советник премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Эдвард Листер заявил, что люди не должны списывать его со счетов. Он предполагает, что политик когда-то еще может занять высокий пост, несмотря на отстранение от власти.

Об этом сообщает Sky News.

На вопрос, может ли Джонсон вернуться, Листер ответил, что «все возможно».

«Он планирует наблюдать за всем этим, и вдруг что-нибудь случится в будущем, как вы сказали, если мяч подкатится во время схватки, тогда может случиться все, что угодно. Я не собираюсь предсказывать. Все, что я скажу: я бы никогда не списывал его со счетов», — заявил экс-советник Джонсона.

Видео дня

В то же время бывший глава МИД и Минобороны Британии Филипп Хэммонд раскритиковал работу британского премьера и считает, что его возможное возвращение к власти — «фантазии».

«Я думаю, что у Бориса, несомненно, будет очень успешная карьера в других сферах в будущем. И думаю, что он должен двигаться дальше и отвергнуть любую идею о том, чтобы как злонамеренная тень нависать над следующим правительством», — сказал политик.

Как пишет Reuters, на пресс-конференции на прошлой неделе Джонсона спросили, каким он будет экс-премьером. Тот ответил, что это покажет время, а сам он «обязательно предоставит полную и безусловную поддержку тому, кто меня заменит».

2 сентября в Консервативной партии Великобритании завершилось голосование за нового лидера политсилы и премьер-министра, который станет преемником Джонсона. За должность борются министр иностранных дел Лиз Трасс, которую считают фавориткой, и бывший канцлер казначейства Риши Сунак. Результаты будут оглашены 5 сентября.

Борис Джонсон, который активно поддерживал Украину с начала полномасштабного вторжения России, 7 июля объявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он остается на должности до избрания нового лидера политсилы.

С 5 июля в британском правительстве и правящей Консервативной партии началась волна отставок, а министры призвали Бориса Джонсона добровольно уйти с поста.

Скандал разгорелся после того, как член Консервативной партии Крис Пинчер подал в отставку с поста заместителя главного кнута из-за обвинений в том, что он пьяным домогался до двух мужчин в клубе в центре Лондона. В своем письме он заявил, что слишком много выпил и «поставил себя и других в неловкое положение».



Позже в таблоидах появились новые обвинения против Пинчера, в том числе о его поведении по отношению к двум депутатам-консерваторам. Сам он эти обвинения отрицал.



Незадолго до отставки первых министров Джонсон сказал, что назначение Пинчера было ошибкой, и принес свои извинения.



Пресс-секретарь британского премьера признал, что того информировали о жалобе на Пинчера в 2019 году. Несмотря на это, Джонсон снова назначил Пинчера на должность в феврале 2022 года. Представитель Даунинг-стрит предположил, что Джонсон мог забыть, что его информировали о жалобе. До этого на Даунинг-стрит несколько дней утверждали, что премьер не знал о конкретных обвинениях в отношении Пинчера.



6 июня Борис Джонсон получил вотум доверия от депутатов-консерваторов и сохранил свой пост. За премьера проголосовали 58,8% депутатов. Голосование проходило на фоне скандала вокруг вечеринок на Даунинг-стрит во время локдауна. Повторный вотум недоверия премьеру нельзя было инициировать в течение 12 месяцев.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.