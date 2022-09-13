За три дня до ее смерти. Борис Джонсон рассказал о своей последней встрече с королевой Елизаветой II 13 сентября, 13:23 Королева Елизавета II приветствует Бориса Джонсона во время аудиенции в Букингемском дворце, где она официально признала его новым премьер-министром, Лондон, 24 июля 2019 года (Фото:Victoria Jones/Pool via REUTERS)

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что королева Елизавета II во время их последней встречи за три дня до ее смерти была «очень сосредоточенной».

Об этом сообщает ВВС.

По его словам, королева была «абсолютно уверена» в разговоре, а также была «очень сосредоточенной».

Джонсон отметил ее «невероятное» чувство долга.

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«Учитывая, насколько она явно была больна, удивительно, что она была так ясна и сосредоточена. Это было достаточно эмоциональное время», — сказал он.

Отвечая на вопрос, как он отреагировал на смерть королевы, Джонсон заявил, что почувствовал «немного непонятный излишек эмоций».

Последняя встреча Джонсона с королевой состоялась в Балморале.

Королева Елизавета умерла 8 сентября. За несколько часов до смерти состояние ее здоровья резко ухудшилось, Букингемский дворец опубликовал заявление, в котором сообщил, что врачи выразили обеспокоенность.

Дети и внуки поспешили в шотландскую резиденцию Балморал, где королева находилась в последние месяцы. Сообщается, что она скончалась в присутствии старших детей принца Чарльза и принцессы Анны.

Смерть королевы Елизаветы изменила порядок в очереди на британский престол. Жена короля Чарльза III стала королевой-консортом, а принц Уильям и Кейт Миддлтон стали принцем и принцессой Уэльскими.



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