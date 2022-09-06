Борис Джонсон передает пост Лиз Трасс и обращается к Британии с последней речью в роли премьера — онлайн 6 сентября, 09:39 Сегодня Борис Джонсон официально передаст должность премьера Лиз Трасс (Фото:Chris Radburn/Pool via REUTERS)

Во вторник, 6 сентября, Борис Джонсон официально передаст пост премьер-министра Великобритании своей преемнице Лиз Трасс, новоизбранному лидеру Консервативной партии.

В 7:30 по местному времени (9:30 в Киеве) Борис Джонсон обратится к Британии с прощальной речью возле своего офиса на Даунинг-стрит, 10.

После этого Джонсон и Лиз Трасс отправятся на одном самолете в Шотландию, где в замке Балморал королева Елизавета II проведет встречу с обеими и официальную церемонию передачи власти. Королева примет отставку Джонсона и сразу после этого встретится с Трасс. Аудиенция Елизаветы II с новым премьером намечена на 14:10 по киевскому времени. Ожидается, что она продлится около получаса.

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5 сентября были оглашены результаты голосования, согласно которому 47-летняя Лиз Трасс, глава МИД Великобритании, победила во внутрипартийной борьбе Риши Сунака, бывшего министра финансов. Таким образом, Трасс получила право сформировать новое правительство консерваторов после отставки Джонсона.

НВ ведет онлайн-трансляцию важнейших событий сегодняшнего дня в Британии.

Борис Джонсон передает пост премьера Лиз Трасс — онлайн

09:30 Джонсон выступает с прощальной речью — главные тезисы:

«Я буду поддерживать Лиз Трасс и каждый шаг ее правительства», — таким обещанием Джонсон завершил свою речь, она длилась менее 10 минут



Джонсон о своей роли в истории Британии: «Сейчас я как одна из тех ракет-носителей, которая выполнила свою функцию, и теперь я буду мягко возвращаться в атмосферу и невидимо приводняться в каком-то отдаленном и неприметном уголке Тихого океана»



уходящий глава правительства перечислил список своих достижений на посту премьера: усиление роли полиции, открытие новых больниц и расширение их персонала, повышение оплаты труда учителей, программы строительства дорог и железных дорог и т. д.

Джонсон выразил убеждение, что Путин будет побежден в войне, и заявил: «Если Путин думает, что сможет добиться успеха, шантажируя и запугивая британский народ, то он глубоко заблуждается»

достаточно рано начатые поставки британского оружия в Украину позволили изменить ход войны с Россией

«Ну вот и все, ребята», — начал свою эмоциональную речь Джонсон, поблагодарив десятки собравшихся за то, что они пришли выслушать его финальную речь.



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