«Держитесь американцев и защищайте украинцев». Джонсон дал советы своему преемнику

20 июля, 17:18
Борис Джонсон осенью 2022 года оставит пост премьер-министра (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)

Борис Джонсон осенью 2022 года оставит пост премьер-министра (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время последней сессии ответов на вопросы в парламенте в среду, 20 июля, дал наставления своему будущему преемнику или преемнице.

Как сообщает The Guardian, Джонсон посоветовал преемнику «держаться ближе к американцам, защищать украинцев, защищать свободу и демократию». Он призвал снизить налоги и провести дерегулирование «везде, где только можно», чтобы сделать Британию лучшей страной для жизни и инвестиций.

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«Я люблю Министерство финансов, но помните, что, если бы мы всегда слушали Министерство финансов, мы бы не построили M25 или тоннель под Ла-Маншем. Сосредоточьтесь на дороге впереди, но не забывайте смотреть в зеркало заднего вида. И помните, что важен в первую очередь не Twitter, а люди, которые нас сюда отправили», — сказал британский премьер.

Джонсон добавил, что его время на посту премьера было величайшей привилегией в его жизни, он помог Британии пережить пандемию COVID-19 и «помог спасти другую страну от варварства».

«Миссия в основном выполнена — пока что», — сказал он.

Свою речь премьер Британии закончил цитатой из Терминатора-2 Hasta la vista, baby.

Новость дополняется…

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Великобритания Борис Джонсон Выборы в Великобритании Правительство Великобритании Украина-Великобритания

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