Отставка Джонсона: британский премьер попрощался с коллегами цитатой из Терминатора — видео 20 июля, 17:19 Борис Джонсон также дал несколько советов своему преемнику (Фото:UK Parliament/Andy Bailey/Handout via REUTERS)

Покидающий пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон попрощался со своими коллегами по парламенту цитатой из знаменитого фильма Джеймса Кэмерона Терминатор-2.

Во время своей последней речи в Палате общин перед каникулами он посоветовал своему преемнику, кем бы он ни был, помогать украинцам и держаться США, а завершил свое выступление словами: «Hasta la vista, baby!», что вызвало бурную реакцию зала.

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Напомним, 12 июля в Великобритании началась борьба за кресло лидера Консервативной партии . Ее победитель не только возглавит правящую политсилу, но также займет пост премьер-министра после отставки Бориса Джонсона , который 7 июля объявил о своем уходе.

На роль его преемника претендует немало известных в стране лиц, в частности, глава МИД Лиз Трасс, которая пользуется популярностью среди тори и участвовала во многих британских инициативах по поддержке Украины.



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