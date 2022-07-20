Отставка Джонсона: британский премьер попрощался с коллегами цитатой из Терминатора — видео

20 июля, 17:19
Борис Джонсон также дал несколько советов своему преемнику (Фото:UK Parliament/Andy Bailey/Handout via REUTERS)

Борис Джонсон также дал несколько советов своему преемнику (Фото:UK Parliament/Andy Bailey/Handout via REUTERS)

Покидающий пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон попрощался со своими коллегами по парламенту цитатой из знаменитого фильма Джеймса Кэмерона Терминатор-2.

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Во время своей последней речи в Палате общин перед каникулами он посоветовал своему преемнику, кем бы он ни был, помогать украинцам и держаться США, а завершил свое выступление словами: «Hasta la vista, baby!», что вызвало бурную реакцию зала.

Видео дня
https://twitter.com/tweetsNV/status/1549739196398665737

Напомним, 12 июля в Великобритании началась борьба за кресло лидера Консервативной партии. Ее победитель не только возглавит правящую политсилу, но также займет пост премьер-министра после отставки Бориса Джонсона, который 7 июля объявил о своем уходе.

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На роль его преемника претендует немало известных в стране лиц, в частности, глава МИД Лиз Трасс, которая пользуется популярностью среди тори и участвовала во многих британских инициативах по поддержке Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=7dLuX7iiOBk
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Великобритания Борис Джонсон Фильмы Терминатор Премьер-министр

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