Борис Джонсон полетал на истребителе британских ВВС Тайфун 18 июля, 17:29 Борис Джонсон в кабине истребителя Typhoon (Фото:скриншот видео/10 Downing Street/YouTube)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон полетал на истребителе Тайфун (Typhoon) Королевских ВВС.

На Даунинг-стрит в понедельник, 18 июля, опубликовали видео, на котором британский премьер сидит в кабине истребителя и показывает большой палец.



Как сообщает таблоид The Sun, Джонсон посетил базу Королевских ВВС Конингсби на прошлой неделе.



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Во время выступления на авиашоу Фарнборо в понедельник он подвел итоги своих «трех лет в кабине» и сравнил руководство Консервативной партией с полетом, а пандемию COVID-19 и Brexit — с фигурами пилотажа «мертвая петля» и «бочка».

«Я скоро передам управление кому-то другому, но, кто бы это ни был, могу заверить вас, что двигатели этого консервативного правительства продолжат реветь», — заявил Джонсон.

Борис Джонсон, который активно поддерживал Украину после начала полномасштабного вторжения России, 7 июля объявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он намерен остаться на должности премьера до сентября, пока не будет избран новый лидер политсилы, который заменит его на посту.



Как британский премьер Борис Джонсон поддерживал Украину и за что его полюбили украинцы https://www.youtube.com/embed/7dLuX7iiOBk

Во время обращения Джонсон подчеркнул, что Великобритания продолжит поддерживать Украину при любых обстоятельствах и выполнит все свои обещания. Во время переговоров с президентом Владимиром Зеленским 7 июля Джонсон заверил его, что Соединенное Королевство продолжит поддерживать Украину и поставлять ей военную помощь столько, сколько потребуется.



Начиная с 5 июля количество отставок в британском правительстве и правящей Консервативной партии превысило 50, сообщает BBC. Министры, среди которых бывшие соратники Джонсона, призывали премьера добровольно уйти в отставку.



Скандал разгорелся после того, как член Консервативной партии Крис Пинчер подал в отставку с поста заместителя главного кнута из-за обвинений в том, что он пьяным домогался до двух мужчин в клубе в центре Лондона. В своем письме он заявил, что слишком много выпил и «поставил себя и других в неловкое положение».



Позже в таблоидах появились новые обвинения против Пинчера, в том числе о его поведении по отношению к двум депутатам-консерваторам. Сам он эти обвинения отрицал.



Незадолго до отставки первых министров Борис Джонсон сказал, что назначение Пинчера было ошибкой, и принес свои извинения.



Пресс-секретарь британского премьера признал, что его информировали о жалобе на Пинчера в 2019 году, сообщает The Guardian. Несмотря на это, Джонсон снова назначил Пинчера на должность в феврале 2022 года. Представитель Даунинг-стрит предположил, что Джонсон мог забыть, что его информировали о жалобе, пишет Sky News. До этого на Даунинг-стрит несколько дней утверждали, что премьер не знал о конкретных обвинениях в отношении Пинчера.



6 июня Борис Джонсон получил вотум доверия от депутатов-консерваторов и сохранил свой пост. За премьера проголосовали 58,8% депутатов. Голосование проходило на фоне скандала вокруг вечеринок на Даунинг-стрит во время локдауна. Повторный вотум недоверия премьеру нельзя было инициировать в течение 12 месяцев.



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